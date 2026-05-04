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lunes 4 de mayo de 2026

Sportivo Yí debutó con triunfo en el Torneo Regional Femenino de OFI

2 a 1 ante Oriental de Paso de los Toros en el Dové García, con doblete de Stefany Acevedo. Solo el primero de cada grupo clasifica a la segunda fase.
Por Lectura: 2 minutos
Sportivo Yí debutó con triunfo en el Torneo Regional Femenino de OFI

Una jornada que quedará grabada en la historia de Sportivo Yí. Este sábado, en el marco de la primera fecha del Torneo Regional Femenino Categoría Absoluta organizado por la OFI, el club duraznense concretó su debut oficial en la disciplina y lo hizo de la mejor manera: 2 a 1 ante Oriental de Paso de los Toros en el Estadio Dové García.

Las dirigidas por Pablo Herrera mostraron carácter en su primera presentación. La gran figura de la tarde fue Stefany Acevedo, autora del doblete que hizo vibrar a la parcialidad local y le dio la primera alegría al equipo «celeste y negro».

Con este resultado, Sportivo Yí pica en punta en su grupo, comenzando su historia en la categoría con la ilusión a tope.

Terna arbitral: Jessica Cantero, Natalie Oreggioni y Pablo Rodao.
Terna arbitral: Jessica Cantero, Natalie Oreggioni y Pablo Rodao.
Plantel de Oriental de Paso de los Toros.
Plantel de Oriental de Paso de los Toros.

El plantel histórico

Para este primer compromiso, Pablo Herrera presentó la siguiente formación titular: Martina Betancor; Claudia Martínez, Karina Souza, Ana Mautone, Ana Rosano; Stefany Acevedo, Silvina Cor, Victoria Umpiérrez, Melisa Acevedo; Valentina Silva y Romina Lemes.

En el banco aguardaron su oportunidad Maite Pereyra, Sofía Hernández, Diana Pereyra, Sofía Ciarán, María Araujo, Rocío Rossano, Elsa Montiel, Nicole Preza, Marcia Jáuregui y Micaela Sappia.

El camino por recorrer

El torneo recién comienza, pero el margen de error es mínimo: el reglamento establece que a la segunda fase clasifica únicamente el equipo que finalice en la primera posición del grupo.

El fixture que le depara al «celeste y negro» en el resto de la primera fase es el siguiente:

  • Fecha 2: vs. Santa Bárbara (Local)
  • Fecha 3: vs. Porongos (Visitante)
  • Fecha 4: vs. Oriental de Paso de los Toros (Visitante)
  • Fecha 5: vs. Porongos (Local)
  • Fecha 6: vs. Santa Bárbara (Visitante)
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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.