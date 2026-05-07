Sportivo Yí recibe a Santa Bárbara este domingo por la Copa de Clubes Femenina de OFI

La Absoluta Femenina de Sportivo Yí se prepara con intensidad y gran optimismo para afrontar su segundo compromiso en calidad de local en la prestigiosa Copa de Clubes Femenina de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Domingo 16 horas en la Dové García

Este próximo domingo, el escenario será la cancha Dové García, donde el conjunto duraznense recibirá a Santa Bárbara de Flores. El pitazo inicial está marcado para las 16:00 horas, con un valor de entrada general fijado en $100.

Las dirigidas por Pablo Herrera llegan a este encuentro tras un debut soñado, donde se impusieron con autoridad por 2 a 1 ante Oriental de Paso de los Toros, gracias a dos anotaciones de Melisa Acevedo.

«Fue un momento histórico para la institución»

En diálogo con El Acontecer, el entrenador Pablo Herrera no ocultó su emoción por lo vivido el pasado fin de semana. «Fue un momento histórico para la institución, debutar en la Copa a nivel femenino», expresó.

El balance fue «muy positivo», no solo por la victoria, sino por el entorno. «Salió una tarde redondita, ningún problema con el público que nos acompañó y con las instalaciones del club que están buenísimas», destacó el DT.

Una cancha renovada y nuevas instalaciones

Herrera hizo especial énfasis en las mejoras del campo de juego Dové García tras la resiembra realizada —»está precioso», definió— y en las nuevas instalaciones.

Resaltó la llegada de los bancos de relevo desde el Complejo Celeste de la AUF, señalando que «está quedando un complejo muy lindo» y que es vital que las diferentes categorías vayan sintiendo «ese sentido de pertenencia».

El DT agradeció el apoyo incondicional de la comisión directiva, que «trabaja mucho» y no les ha hecho faltar nada.

De la tribuna al banco: cómo terminó dirigiendo

Sobre su llegada a la dirección técnica del equipo femenino, Herrera confesó que fue «medio de casualidad». Su intención inicial para este año era no dirigir para dedicar tiempo a su familia, e integrarse a la comisión directiva de Sportivo Yí, club del cual es hincha.

Sin embargo, ante la inminencia de la Copa y la dificultad para encontrar un perfil técnico adecuado, asumió el reto. «En una reunión le dije que si no conseguíamos lo dirigía yo, y bueno, quedó así», relató.

Un plantel armado desde cero, con base de Rampla

Respecto al plantel, Herrera explicó que se armó «de cero», aunque cuenta con una base sólida de jugadoras que se conocen de años por haber jugado juntas en Rampla.

En este proceso, destacó la ayuda clave de Marcelo Lockwood, amigo y ex técnico de Rampla femenino, quien facilitó el contacto inicial para juntar al grupo al que luego se integraron más jugadoras.

A pesar de ser su primera experiencia dirigiendo fútbol femenino y de tener «un poco de miedo» al principio, el entrenador se mostró gratamente sorprendido. «Es diferente, pero positivo en varios factores. Yo me he llevado una sorpresa muy positiva, las chicas están siempre dispuestas, siempre tratando de aprender y darle para adelante», afirmó.

El método de trabajo, asegura, es el mismo: «Se trabaja a morir, tratando de pulir ciertas cosas». Actualmente entrenan entre tres y cuatro días a la semana.

El rival del domingo: «el más fuerte de la serie»

Centrándose en el compromiso de este domingo a las 16:00 horas, Sportivo Yí se verá las caras ante Santa Bárbara de Flores. Herrera definió al rival, por conocimiento de las propias jugadoras —algunas duraznenses militan allí—, como «el rival más fuerte que tenemos» en la serie. «Trabajaremos esta semana pensando en el rival y tratar de llevarnos los 3 puntos», sentenció.

Cabe recordar que en esta fase avanza solo el primero de la serie a la siguiente instancia, tras disputarse dos ruedas y una etapa de play-off (para cumplir con el mínimo de partidos exigidos por OFI).

Una invitación abierta a Durazno

Finalmente, Herrera extendió una invitación a toda la barriada «yimeña» y a los amantes del fútbol en Durazno para que se acerquen a la cancha Dové García. «A veces hay un prejuicio con el fútbol femenino, pero la verdad que se hace un espectáculo precioso. Invitar al resto de la gente que se quiera sumar, va a haber un lindo espectáculo y algo novedoso también para Durazno», concluyó, recordando el gran colorido que tuvo el debut.