La Sociedad Criolla Carlos Reyles llenó el Hipódromo Independencia con su Fiesta del Hipismo

La Gran Fiesta del Hipismo de la Sociedad Criolla Carlos Reyles se desarrolló los días viernes, sábado y domingo y permitió, además, llevar adelante una jornada hípica en el Hipódromo Independencia que registró numeroso marco de público.

Tres días, varias disciplinas

Aarón Macchiavello, integrante de la Sociedad Criolla Carlos Reyles, destacó el evento señalando que «esta Copa de Plata fue una gran fiesta que comenzó el viernes con un campeonato de truco con 30 parejas, baile y una fiesta de raid de carretera con 19 corredores, que se corrió por la vieja ruta 4 con mucho público en la llegada en las inmediaciones de Frigocerro, que junto a la actividad en el hipódromo colmado de gente, fue todo un éxito».

Las tortas fritas, a beneficio del merendero del barrio

En el hipódromo se benefició con la venta de tortas fritas a la institución Merendero Jardines del Hipódromo, que brinda alimento a pequeños de la zona, y se desarrollaron carreras durante toda la tarde.

La mirada del Gobierno de Durazno: un retorno con apoyo

José Pablo Piñeiro, Coordinador de los Centros de Integración Barrial, destacó el retorno provisorio de la actividad al lugar, para lo cual «desde hace unas semanas empezamos una pequeña intervención a través de la Intendencia». Señaló que es intención del Gobierno de Durazno continuar apoyando mejoras para beneficio de la zona y todo el departamento.

«Pirincho» Rodríguez: «Si esto se arreglara, sería una maravilla»

Miguel Omar Rodríguez «Pirincho», veterano hombre de turf y ex jockey, destacó la realización de una nueva reunión en el Hipódromo Independencia, resaltando la limpieza realizada y las expectativas de futuro.

«Si esto se arreglara sería una maravilla, y a partir de ahora pienso yo que puede haber una recuperación del lugar», concluyó.

La Gran Fiesta del Hipismo de la Sociedad Criolla Carlos Reyles