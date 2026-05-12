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martes 12 de mayo de 2026

La Sociedad Criolla Carlos Reyles llenó el Hipódromo Independencia con su Fiesta del Hipismo

Tres días de actividades: truco, raid de carretera y carreras. Las tortas fritas fueron a beneficio del Merendero Jardines del Hipódromo.
Por Lectura: 2 minutos
La Sociedad Criolla Carlos Reyles llenó el Hipódromo Independencia con su Fiesta del Hipismo
La jornada hípica en el Hipódromo Independencia registró numeroso marco de público

La Gran Fiesta del Hipismo de la Sociedad Criolla Carlos Reyles se desarrolló los días viernes, sábado y domingo y permitió, además, llevar adelante una jornada hípica en el Hipódromo Independencia que registró numeroso marco de público.

Tres días, varias disciplinas

Aarón Macchiavello, integrante de la Sociedad Criolla Carlos Reyles, destacó el evento señalando que «esta Copa de Plata fue una gran fiesta que comenzó el viernes con un campeonato de truco con 30 parejas, baile y una fiesta de raid de carretera con 19 corredores, que se corrió por la vieja ruta 4 con mucho público en la llegada en las inmediaciones de Frigocerro, que junto a la actividad en el hipódromo colmado de gente, fue todo un éxito».

Las tortas fritas, a beneficio del merendero del barrio

En el hipódromo se benefició con la venta de tortas fritas a la institución Merendero Jardines del Hipódromo, que brinda alimento a pequeños de la zona, y se desarrollaron carreras durante toda la tarde.

La mirada del Gobierno de Durazno: un retorno con apoyo

José Pablo Piñeiro, Coordinador de los Centros de Integración Barrial, destacó el retorno provisorio de la actividad al lugar, para lo cual «desde hace unas semanas empezamos una pequeña intervención a través de la Intendencia». Señaló que es intención del Gobierno de Durazno continuar apoyando mejoras para beneficio de la zona y todo el departamento.

«Pirincho» Rodríguez: «Si esto se arreglara, sería una maravilla»

Miguel Omar Rodríguez «Pirincho», veterano hombre de turf y ex jockey, destacó la realización de una nueva reunión en el Hipódromo Independencia, resaltando la limpieza realizada y las expectativas de futuro.

«Si esto se arreglara sería una maravilla, y a partir de ahora pienso yo que puede haber una recuperación del lugar», concluyó.

La Gran Fiesta del Hipismo de la Sociedad Criolla Carlos Reyles
La Gran Fiesta del Hipismo de la Sociedad Criolla Carlos Reyles
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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy