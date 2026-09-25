La selección uruguaya de básquetbol Sub 15 se entrena en Durazno, con partido gratis este sábado

La selección uruguaya de básquetbol Sub 15 realiza en Durazno un campamento de preparación de cara al Campeonato Sudamericano de octubre, y este fin de semana abre dos actividades gratuitas al público: un amistoso ante Tabaré Intergeneracional este sábado 26 a las 19:30, y un entrenamiento abierto el domingo 27 a las 11:00, ambos en el Polideportivo Ernesto de León. Jugadores y cuerpo técnico destacaron la atención recibida en el Complejo Deportivo, las condiciones del alojamiento y las instalaciones del polideportivo.

El valor de entrenar y convivir antes del Sudamericano

Marcelo Capalbo, entrenador de la Sub 15 y coordinador de las selecciones formativas de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB), agradeció el apoyo del Gobierno de Durazno. «La posibilidad de entrenar estos cuatro días que estamos acá tiene un valor tremendo, al igual que convivir con los chicos previo al Sudamericano», expresó.

Capalbo explicó que el trabajo de la selección abarca tanto la preparación deportiva como el crecimiento personal de los jugadores. En ese proceso, el cuerpo técnico observa su desarrollo físico, su capacidad de comprensión del juego y sus recursos técnicos y tácticos.

Una rutina similar a la del Sudamericano

El fisioterapeuta, Diego Umeres, señaló que el campamento ayuda a los jóvenes a familiarizarse con una rutina similar a la que vivirán durante la competencia: entrenamientos, trabajo físico y convivencia diaria. También destacó el entorno en el que se desarrolla la preparación: «Nos toca estar en un lugar precioso, con un estadio divino, y ellos pueden disfrutarlo».

La mirada de los jugadores

Los jugadores compartieron esa valoración. Bastian Silvera, de Defensor Sporting, contó que desde su llegada se sintieron bien atendidos y cómodos en el alojamiento. Además, destacó la posibilidad de contar con el cuerpo técnico y el fisioterapeuta durante toda la concentración.

Pedro Frugoni, del Club Tabaré, resaltó la recepción del personal y la intensidad de los entrenamientos. «Queremos seguir mejorando y darlo todo en el Sudamericano», afirmó.

Para Bautista Hado, de Pacaembú Biguá, se trata de «una experiencia muy linda» y una oportunidad para seguir preparándose junto al equipo.

Actividades abiertas al público

La preparación de la selección continuará en el Polideportivo Ernesto de León con dos actividades abiertas:

Sábado 26 de septiembre, 19:30 : partido amistoso entre Uruguay U15 y Tabaré Intergeneracional, con entrada gratuita.

: partido amistoso entre Uruguay U15 y Tabaré Intergeneracional, con entrada gratuita. Domingo 27 de septiembre, 11:00: entrenamiento de la selección U15, abierto al público.

El campus de preparación «Todos Juntos» cuenta con el apoyo de la FUBB y el Gobierno de Durazno.