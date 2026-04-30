La Sub-16 femenina de Durazno va por semifinales este sábado frente a Río Negro

El fútbol femenino de Durazno atraviesa un momento dulce. Este sábado 2 de mayo, desde las 14:00 horas, la selección Sub-16 recibirá a Río Negro en los cuartos de final del 2.º Campeonato Nacional de la categoría, con el estadio 14 de Octubre como escenario —el Silvestre Octavio Landoni está temporalmente inhabilitado por trabajos de siembra y mantenimiento—. Se juega a partido único y Durazno tiene la ventaja de localía gracias al puntaje ideal cosechado en la fase de grupos.

El entrenador del combinado rojo, profesor Andrés Pintos, dialogó con El Acontecer en la previa del duelo definitorio y repasó el proceso que llevó al equipo hasta aquí.

Cuatro partidos, cuatro victorias y una goleada sostenida

Durazno llegó a los cuartos de final de manera invicta, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Pero lo que más destaca el cuerpo técnico no es solo el resultado, sino la manera.

«El balance es sumamente positivo. Conseguimos el primer objetivo que era la clasificación y tuvimos la suerte de ganar los cuatro partidos. Se ha visto un muy buen nivel futbolístico, tanto colectivo como individual, en un punto alto, y es algo que nos hace ilusionar de cara a lo que se viene», expresó Pintos.

Los números acompañan la ilusión: el equipo convirtió cuatro goles en tres de los cuatro partidos y tres tantos en el restante. «No se trata solo de capitalizar las situaciones que estamos generando, sino de la capacidad misma de generar esas situaciones de gol», analizó el entrenador.

Un proceso que viene desde la Sub-14

Este presente no es casualidad. La gran mayoría de las jugadoras actuales recorrieron el camino juntas desde la categoría Sub-14. «El año pasado estuvimos compitiendo en Sub-14 y Sub-16. La base de esos planteles hoy compite en esta categoría y eso facilita un poco nuestro trabajo», explicó Pintos.

El DT también reconoció el aporte invisible de quienes trabajan en las bases del departamento: «Hay un trabajo previo de entrenadores del interior del departamento y de formación, como el del baby fútbol, que hoy en día se está viendo reflejado en la selección; algo que por ahí antes no se veía tanto».

A todo o nada frente a Río Negro

Los cuartos de final se definen a partido único. Si Durazno supera a las albicelestes de Río Negro, accederá a las semifinales, donde se retomará el formato de ida y vuelta. El rival saldrá del cruce entre Treinta y Tres —con ventaja de localía— y Salto.

«Estamos trabajando duro pensando en que si ganamos, nos vamos a meter entre los cuatro mejores del interior, que no es poca cosa», afirmó el DT.

Avanzar también abre la puerta a un anhelo compartido por todo el plantel: volver a jugar de locales en el estadio Landoni. «Sin desmerecer el 14 de Octubre, donde la gente siempre nos recibe muy bien, el Landoni es la casa de nuestro fútbol», reconoció Pintos.

Cuatro entrenamientos por semana entre el liceo y el campo

Mantener este nivel exige un sacrificio enorme. Las jugadoras entrenan cuatro días a la semana, combinando su pasión con sus responsabilidades académicas: los lunes y viernes en las instalaciones del club Champagnat, y los martes y jueves en el estadio José Pedro Varela, cedido por la Intendencia.

La planificación también incluye el descanso como variable estratégica: «Solemos darles libre el día previo al partido. Entre el liceo, las prácticas y otras actividades, las chiquilinas muchas veces vienen muy cargadas. Queremos que lleguen descansadas, mentalizadas y focalizadas en el partido», explicó el profesor.

Un deporte en crecimiento que necesita más apoyo

El buen andar de la selección visibiliza el crecimiento exponencial del fútbol femenino en Durazno. Pintos valoró el respaldo de OFI (viajes y ternas arbitrales), la Intendencia, los clubes locales y la Liga de Fútbol —que recientemente incorporó un nuevo presidente que ya se ha acercado a los entrenamientos— como pilares del funcionamiento actual.

Pero el mensaje del DT apuntó más lejos: «Es un universo que está creciendo mucho, que necesita apoyo. Hay un potencial a futuro muy grande. Estaría genial que desde las autoridades departamentales, las empresas, la liga y la gente misma se tome real dimensión del trabajo que se hace y del universo de jugadoras que hay».

En ese marco, Pintos valoró especialmente los proyectos de infraestructura departamental, como la futura cancha de césped sintético, que consideró vital para «favorecer y potenciar más al fútbol femenino que tanto lo necesita».

La invitación del DT para este sábado

El entrenador cerró con un llamado directo a la comunidad duraznense: «Los padres están acompañando siempre, pero invitamos a los que aún no se han arrimado a que lo hagan. Que vean lo que es esto, que hay un nivel bárbaro. Las chiquilinas están representando a nuestro departamento y se merecen ese apoyo por el gran desempeño que vienen teniendo».