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martes 17 de marzo de 2026

Sebastián Troisi fue reelecto presidente del Club Wanderers

Por Lectura: 2 minutos
Sebastián Troisi fue reelecto presidente del Club Wanderers

La asamblea del viernes confirmó su continuidad al frente de una institución en crecimiento, con obras históricas y protagonismo deportivo.

El pasado viernes, el Club Wanderers celebró su asamblea general con rendición de cuentas incluida y acto eleccionario. El resultado confirmó la reelección de Sebastián Troisi como presidente de la institución, quien extenderá su gestión al frente de un club que atraviesa uno de sus mejores momentos en infraestructura y competencia deportiva.

Tras conocerse el resultado, Troisi agradeció públicamente el respaldo recibido: «Quiero agradecerle a los compañeros de la comisión electoral y a toda la familia que se acercó hoy para dar el apoyo al trabajo que se viene haciendo en el club», expresó.

El presidente reelecto convocó además a la unidad de toda la masa societaria: «Tenemos que aprender a disfrutar el club, cada uno donde se sienta cómodo. El club tiene lugar para todos».

Obras históricas en infraestructura

Uno de los sellos de la gestión de Troisi ha sido la transformación de la infraestructura del club. En ese sentido, detalló los avances concretos: «Se ha realizado un trabajo muy bueno en la parte de obras. Logramos tener tres canchas de 11 con iluminación LED y con riego. El complejo de Ruta 14 es una maravilla».

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También se refirió al Parque Arambillet, al que calificó como «un proyecto muy lindo», y adelantó que el próximo foco estará puesto en el Ítalo Franco: «Vamos por más», afirmó.

Pero la visión de la directiva, según remarcó el propio Troisi, va más allá del cemento: «Más allá de lo deportivo, destaco el gran trabajo social que se está realizando».

Balance deportivo y horizonte

En el plano competitivo, el presidente hizo un balance positivo del lugar que ha ganado Wanderers en el fútbol departamental, recordando especialmente lo ocurrido en la Copa de Clubes y el torneo Ciudad de Durazno del año pasado.

Con la confianza de los socios renovada y los cimientos ya establecidos, Troisi resumió el rumbo con una frase directa: «La idea es que Wanderers siga creciendo».

La nueva comisión directiva

CargoNombre
PresidenteSebastián Troisi
VicepresidenteFederico Franco
SecretarioFabián Spínola
ProsecretarioAndrés Regel
TesoreroErnesto Pereira
ProtesoreroElías Regel

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