La sanción aplicada por la Organización del Fútbol del Interior (OFI) a Durazno podría significar una pérdida de aproximadamente un millón de pesos para la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno. Así lo estimó su presidente, Juan Cossa, en diálogo con El Acontecer, al analizar la situación económica de la institución y los preparativos para la próxima Copa Nacional de Selecciones en categorías Absoluta y Sub-18.

La sanción que arrastra Durazno, como consecuencia de los incidentes registrados en la semifinal frente a Maldonado, cuando fueron arrojados agua caliente y otros objetos hacia los árbitros, implica la pérdida de los derechos de localía durante los dos primeros encuentros del próximo campeonato.

Esto significa que la Liga de Durazno no podrá organizar esos partidos ni disponer de la recaudación, ya que será OFI quien tendrá a su cargo la organización, la fijación del escenario y la administración de los ingresos.

Desde la Liga se entiende que el estadio Silvestre Octavio Landoni debería ser el escenario elegido, teniendo en cuenta la convocatoria que genera la selección roja. Sin embargo, la decisión estará en manos de la organización del fútbol del interior.

Tomando como referencia la recaudación de los dos primeros encuentros del pasado campeonato, Cossa estimó que Durazno dejará de percibir aproximadamente un millón de pesos.

Ese dinero representa una fuente fundamental de ingresos para la institución, ya que permite afrontar los compromisos económicos de la selección y solventar posteriormente la actividad de las categorías formativas durante el resto del año.

Una realidad económica que preocupa a la Liga

La situación financiera de la Liga fue trasladada a los referentes del plantel en una primera reunión, en la que se presentó una propuesta económica para la próxima temporada.

Desde la institución reconocieron que no resulta sencillo plantear condiciones que pueden no ser las esperadas por los futbolistas, pero entienden que es necesario que estos conozcan la realidad económica de la organización.

La respuesta de los jugadores fue considerada muy positiva por la dirigencia. Hubo disposición para escuchar, intercambiar ideas y buscar alternativas que permitan afrontar el campeonato sin que las dificultades económicas repercutan en el aspecto deportivo.

La Comisión de Finanzas viene trabajando desde hace varios meses, teniendo en cuenta que la Copa de Selecciones representa la principal fuente de ingresos anuales de la Liga.

Durante el último verano no se logró generar un excedente económico, situación que ahora obliga a extremar los cuidados y planificar con mayor precisión los recursos disponibles.

Seguridad: proyectan instalar una manga de acceso al túnel del Landoni

Otro de los asuntos abordados por Cossa fue la seguridad de cara al próximo campeonato.

La Liga trabaja junto al Gobierno de Durazno en la instalación de una manga de acceso al túnel del estadio Landoni, una medida que apunta a mejorar las condiciones de seguridad en una zona particularmente sensible.

También se están coordinando nuevas reuniones para organizar el operativo de seguridad que se implementará durante la Copa de Selecciones.

Desde la institución se hizo especial hincapié en la necesidad de que el público acompañe con un comportamiento adecuado, teniendo en cuenta los antecedentes y las consecuencias deportivas y económicas que pueden generar nuevos incidentes.

Buscan jerarquizar el valor comercial de la camiseta de Durazno

En otro orden, Cossa confirmó que se viene trabajando en la comercialización de los espacios publicitarios de la camiseta de la selección, buscando generar acuerdos de patrocinio con empresas importantes, incluso multinacionales instaladas en el departamento.

La intención es darle a la camiseta de Durazno el valor comercial que la dirigencia entiende que merece una selección con la trayectoria y los títulos de la roja, sin dejar de lado el respaldo de los comerciantes locales que históricamente han acompañado al fútbol duraznense.

Por otra parte, continúa la venta de la camiseta campeona del Sur, que se comercializa en la sede de la Liga a un valor de $690.

Se trata del modelo utilizado en la consagración y representa una oportunidad para los hinchas antes de la presentación de la nueva indumentaria que vestirá Durazno en la temporada 2027.