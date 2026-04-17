Rebeca González, de la Escuela de Natación Durazno a los Juegos Promesas Olímpicas

La alumna de la Escuela de Natación Durazno, Rebeca González, obtuvo la clasificación para representar a Uruguay en los Juegos Promesas Olímpicas, que se desarrollarán en Santiago de Chile del 22 al 24 de mayo. La joven deportista confirmó así su salto a la escena internacional tras una temporada de gran rendimiento en los torneos nacionales de la categoría infantil.

El fin de semana que abrió la puerta a Chile

La clasificación llegó tras la destacada actuación de González en el Campus de Maldonado, donde compitió los días 10, 11 y 12 de abril en el marco del Campeonato Apertura de Infantiles A y B, disputado en piscina olímpica.

En esa exigente instancia de cuatro jornadas, la nadadora duraznense cosechó un total de cinco medallas:

Oro en 50 metros libre.

en 50 metros libre. Oro en 50 metros espalda.

en 50 metros espalda. Oro en 100 metros espalda.

en 100 metros espalda. Plata en 50 metros mariposa.

en 50 metros mariposa. Plata en 100 metros libre.

Ese rendimiento la posicionó entre las mejores nadadoras de su categoría a nivel nacional y le valió la convocatoria oficial para integrar la delegación uruguaya en el torneo chileno.

Confirmada la participación y en plena preparación

La deportista ya fue notificada de la convocatoria, al igual que su familia, quienes confirmaron la participación en la competencia internacional. Actualmente, González continúa con su preparación específica de cara al certamen, que reunirá en la capital trasandina a jóvenes promesas del deporte olímpico de distintos países de la región.

La clasificación representa un hito para la Escuela de Natación Durazno y consolida la proyección de uno de los procesos formativos deportivos con mejor rendimiento del interior del país en los últimos tiempos.