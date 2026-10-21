Real Newcom Durazno se quedó con el título en Castellanos sin perder un partido

Real Newcom Durazno se consagró campeón invicto en la categoría +60 competitiva, durante una nueva fecha del Campeonato de Newcom Agrario disputada el domingo 18 de octubre en Castellanos, departamento de Canelones.

El conjunto duraznense completó su participación sin conocer la derrota y se quedó con el título de la jornada, en una actuación que refleja el crecimiento de un grupo que ha encontrado en el newcom una oportunidad para competir, mantenerse activo y representar al departamento.

La consagración constituye un nuevo logro para un equipo que viene participando en encuentros y campeonatos, sumando experiencia y fortaleciendo su trabajo colectivo.

De Plaza Nº 1 a la competencia

La historia de Real Newcom Durazno está vinculada con el desarrollo de esta disciplina en Plaza Nº 1, donde la actividad se realiza bajo la conducción de la profesora Florencia Echeverría.

La propuesta comenzó como un espacio de encuentro para duraznenses interesados en practicar deporte, compartir experiencias y mantenerse físicamente activos.

Con el tiempo, el crecimiento del grupo permitió conformar dos equipos con objetivos diferentes: uno dedicado a la práctica recreativa y otro orientado a la competencia.

Esa organización abrió nuevas posibilidades de participación y permitió que cada integrante encontrara un espacio acorde con sus intereses.

El equipo competitivo comenzó a participar en encuentros y torneos fuera del departamento, enfrentando nuevos desafíos y ganando experiencia.

La actuación en Castellanos representa un resultado importante dentro de ese recorrido.

Un título que reconoce el trabajo colectivo

Más allá de la consagración deportiva, el newcom se ha convertido en una actividad que favorece la integración, el ejercicio físico y la participación de las personas mayores.

Los entrenamientos y las competencias ofrecen oportunidades para fortalecer vínculos, compartir experiencias y mantener vigente el entusiasmo por el deporte.

En ese contexto, el campeonato invicto obtenido en Canelones reconoce el trabajo desarrollado por los integrantes de Real Newcom Durazno y el acompañamiento de Florencia Echeverría.

La consagración también constituye un estímulo para continuar participando en el Campeonato de Newcom Agrario y en otras competencias, mientras la disciplina sigue ampliando su presencia en el departamento.