El Rally Nacional vuelve a Durazno del 24 al 26 de abril con autos FIA

Durazno será sede los días 24, 25 y 26 de abril de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally, denominada «Copa 95 Años de ANCAP», organizada por el Club Uruguayo de Rally con el apoyo del Gobierno de Durazno. El lanzamiento oficial se realizó este lunes en conferencia de prensa con la presencia del intendente Dr. Felipe Algorta, autoridades del club y los pilotos locales Henry Casalás y Juan Ignacio Fernández.

Es el retorno del rally a la ciudad después de varios años de ausencia. «Es un orgullo volver a Durazno después de varios años que no corríamos acá», expresó el presidente del Club Uruguayo de Rally, Diego Souberville. La competencia contará con vehículos de primera generación con reglamentación FIA, lo máximo a nivel sudamericano en el automovilismo actual.

La agenda del fin de semana

Viernes 24 de abril — Parque Bicentenario, 19:00 a 21:00 Exhibición de los 40 a 45 autos que competirán, abierta al público. Pilotos de todo el país llegarán a Durazno para que la gente pueda ver de cerca los vehículos antes de la largada.

Sábado 25 y domingo 26 — Parque de la Hispanidad (Parque de Asistencia), 08:00 a 22:00 El Parque de la Hispanidad funcionará como centro de operaciones durante todo el fin de semana.

Circuito de carrera Los tramos de carrera se darán a conocer el lunes 20 de abril a través de las redes sociales del Gobierno de Durazno y del Club Uruguayo de Rally. La competencia se desarrollará el sábado y domingo desde las 08:00 hasta aproximadamente las 16:00, con entrega de premios posterior en el Parque de la Hispanidad.

Seguridad: las instrucciones para el público

Souberville fue enfático sobre las condiciones de seguridad. Una caravana de seguridad sale una hora antes del primer auto: ese es el momento en que se cierran los caminos. «Invitamos a la gente que vaya una hora antes de que se larga para que pueda moverse y estar en el camino». Una vez cerrados los tramos, no se puede circular por ellos ni ubicarse en las zonas rojas delimitadas. «Reafirmamos el tema de seguridad, es muy importante para las tripulaciones y para la gente».

Las voces locales

El piloto Henry Casalás celebró el retorno: «Felicitar a Felipe y todo su equipo por que vuelva el Rally a nuestra ciudad. Es algo divino que la gente disfrute y vaya a los caminos con responsabilidad en el tema de la seguridad».

Juan Ignacio Fernández agradeció el apoyo institucional: «Le damos la bienvenida al Club Uruguayo de Rally y espero que sea el primer retorno y que sea más seguido».

Desde el Gobierno Departamental, el intendente Algorta destacó que eventos de este nivel «nos van a poner nuevamente en escena a nivel nacional, como ya viene a través de varios eventos Durazno posicionándose como un lugar de encuentro y de organización».