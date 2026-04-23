Rally «Gobierno de Durazno» 2026: 38 tripulaciones, mapas, horarios y recorrido

Son 38 tripulaciones inscriptas para el Rally de Durazno «Gobierno de Durazno» – Copa Ancap 95 años, que se disputará entre el 24 y el 26 de abril. El Rally Nacional regresa al departamento con una agenda intensa que incluye nueve pruebas especiales, 139,4 kilómetros de carrera y un recorrido total de 459,5 kilómetros sumando enlaces.

Presentación y exhibición este viernes en el Parque del Bicentenario

La presentación y exhibición de los autos participantes se realizará este viernes a las 19:00 horas en el Parque del Bicentenario. La instancia es tradicional entre los aficionados al motor y permite conocer de cerca las máquinas que al día siguiente comenzarán a competir en las rutas duraznenses.

El área de servicio estará ubicada en el Parque de la Hispanidad, punto neurálgico de la competencia durante todo el fin de semana.

Las pruebas del sábado: Sarandí de los Perros, Sarandí de Cuadra y La Reductora

La competencia arrancará el sábado por la mañana con cinco pruebas especiales. Si bien el área de servicio está en el Parque de la Hispanidad, para presenciar las primeras cuatro pruebas el público deberá recorrer varios kilómetros fuera de la ciudad.

Pruebas especiales 1 y 3 — Escuela N.º 14, Sarandí de los Perros

Largada PE1 : 09:33 horas.

: 09:33 horas. Largada PE3 : 13:09 horas.

: 13:09 horas. Distancia : 13,6 km.

: 13,6 km. Referencia de acceso: Almacén Llanes, saliendo de Ruta 100 a la izquierda si se viaja desde Durazno.

Pruebas especiales 2 y 4 — Sarandí de Cuadra

Largada PE2 : 09:56 horas.

: 09:56 horas. Largada PE4 : 13:32 horas.

: 13:32 horas. Distancia: 15,9 km.

Prueba especial 5 — «La Reductora»

Largada : 15:55 horas.

: 15:55 horas. Distancia : 14,80 km.

: 14,80 km. Acceso: por Ruta 5 a la izquierda, hacia el sur, saliendo desde Durazno. Es la etapa más cercana a la ciudad.

Las pruebas del domingo: «Calle Negra» y nuevamente «La Reductora»

El domingo tendrá cuatro pruebas especiales.

Pruebas especiales 6 y 9 — «Calle Negra»

Largada PE6 : 09:28 horas.

: 09:28 horas. Largada PE9 : 12:39 horas.

: 12:39 horas. Distancia : 18 km.

: 18 km. Acceso: por camino Paricor, aproximadamente 11 km desde la Escuela Agraria.

Pruebas especiales 7 y 8 — «La Reductora» (repite el tramo del sábado)

Largada PE7 : 10:31 horas.

: 10:31 horas. Largada PE8: 13:42 horas.

La premiación se realizará el domingo por la tarde en el Parque de la Hispanidad, cerrando el fin de semana competitivo.

Los caminos cierran una hora antes

Es importante recordar una regla operativa clave de cualquier rally: los caminos se cierran al público una hora antes de la largada del primer auto en cada tramo. Por eso, quienes quieran presenciar las pruebas deben llegar con tiempo a cada entrada de tramo y respetar los accesos habilitados.

Información oficial en tiempo real por la app Sportity

A través de la aplicación y el sitio web Sportity, los aficionados podrán acceder al tablero de información oficial de la prueba con tiempos en tiempo real, novedades y comunicaciones oficiales.

Clave de acceso: DURAZNO2026.

Recomendaciones del Club Uruguayo de Rally para disfrutar con seguridad

El Club Uruguayo de Rally difundió una serie de medidas clave para seguir la competencia con responsabilidad:

Respetar las cintas de seguridad : la cinta amarilla marca la zona a partir de la cual se puede ubicar el público; la cinta roja indica prohibición absoluta para situarse delante o detrás.

: la marca la zona a partir de la cual se puede ubicar el público; la indica prohibición absoluta para situarse delante o detrás. Cumplir con las indicaciones del equipo de seguridad .

. En caso de emergencia o accidente , comunicarse con la dirección de la prueba al 098 230 004 .

, comunicarse con la dirección de la prueba al . Respetar horarios : llegar al menos una hora antes de los tramos para ubicarse correctamente.

: llegar al menos una hora antes de los tramos para ubicarse correctamente. Dejar libres las vías de escape , posicionando los vehículos sobre un solo lado de la senda.

, posicionando los vehículos sobre un solo lado de la senda. Llevar agua, ropa adecuada, protector solar, repelente, protección UV y de lluvia .

. Evitar el fuego: solo en lugares habilitados, con la precaución de apagarlo correctamente con agua o arena.