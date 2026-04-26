Luigi Contín y Cecilia Cedrés ganaron el Rally de Durazno 2026

Tras varios años de espera, el rally regresó a Durazno y fue un éxito total. La segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally se disputó entre el viernes y el domingo en los caminos del departamento, con cientos de espectadores que siguieron el evento desde los distintos tramos. Los ganadores de la general fueron Luigi Contín y Cecilia Cedrés, con un tiempo de 1:15:52, a bordo de un Renault Clio V Rally 4.
Un fin de semana con sol, lluvia y barro
La largada simbólica se realizó el viernes por la noche en el Parque del Bicentenario, donde también estuvo ubicada la rampa. El sábado se disputaron cinco pruebas especiales y el domingo cuatro, completando un recorrido que puso a prueba a todos los pilotos en condiciones cambiantes: clima de sol y lluvia, piso seco y zonas de barro producto de las precipitaciones del fin de semana.
Los pilotos destacaron lo rápido de los tramos y, en muchos casos, la emoción de volver a Durazno o de competir en el departamento por primera vez. El evento cerró el domingo por la tarde con la premiación en el Parque de la Hispanidad.
Clasificaciones por categoría
General
- 1.º Luigi Contín / Cecilia Cedrés — Renault Clio V Rally 4 — 1:15:52
Categoría Master
- 1.º Pablo Rezk / Gustavo González — Renault Clio V
- 2.º Federico Antúnez / Enzo Abanoni — Ford Fiesta Kinetic
- 3.º Alejandro Scarone / Guillermo Sánchez — Toyota Etios GR
Rally 4
- 1.º Luigi Contín / Cecilia Cedrés — Renault Clio V Rally 4
RC4N
- 1.º Pablo Cuadrado / Gonzalo Martínez — Renault Clio 5
- 2.º Alfonso López / Sebastián Bouvier — Renault Clio 5
- 3.º Jorge Alfaro / Pablo Bieito — Renault Clio 5
RC5N
- 1.º Federico Antúnez / Enzo Abanoni
- 2.º Pablo Rezk / Nicolás Ximénez — VW Gol G4
- 3.º Alejandro Scarone / Guillermo Sánchez — Toyota Etios GR
RC1600
- 1.º Sebastián Silvera / Juan Rivero — Ford Fiesta
- 2.º Juan García / Martín Márquez — Ford KA
- 3.º Diego Falco / Martín Piquinela — VW Gol G5
RR.SS.
- 1.º Duaner Martínez / Mary Ávila — Opel Kadett
- 2.º Juan De la Fuente / Alejandro De la Fuente — Peugeot 206