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domingo 26 de abril de 2026

Luigi Contín y Cecilia Cedrés ganaron el Rally de Durazno 2026

Por Lectura: 2 minutos
Luigi Contín y Cecilia Cedrés ganaron el Rally de Durazno 2026
Luigi Contín y Cecilia Cedrés en su Clío

Tras varios años de espera, el rally regresó a Durazno y fue un éxito total. La segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally se disputó entre el viernes y el domingo en los caminos del departamento, con cientos de espectadores que siguieron el evento desde los distintos tramos. Los ganadores de la general fueron Luigi Contín y Cecilia Cedrés, con un tiempo de 1:15:52, a bordo de un Renault Clio V Rally 4.

Un fin de semana con sol, lluvia y barro

La largada simbólica se realizó el viernes por la noche en el Parque del Bicentenario, donde también estuvo ubicada la rampa. El sábado se disputaron cinco pruebas especiales y el domingo cuatro, completando un recorrido que puso a prueba a todos los pilotos en condiciones cambiantes: clima de sol y lluvia, piso seco y zonas de barro producto de las precipitaciones del fin de semana.

Los pilotos destacaron lo rápido de los tramos y, en muchos casos, la emoción de volver a Durazno o de competir en el departamento por primera vez. El evento cerró el domingo por la tarde con la premiación en el Parque de la Hispanidad.

Clasificaciones por categoría

General

  • 1.º Luigi Contín / Cecilia Cedrés — Renault Clio V Rally 4 — 1:15:52

Categoría Master

  • 1.º Pablo Rezk / Gustavo González — Renault Clio V
  • 2.º Federico Antúnez / Enzo Abanoni — Ford Fiesta Kinetic
  • 3.º Alejandro Scarone / Guillermo Sánchez — Toyota Etios GR

Rally 4

  • 1.º Luigi Contín / Cecilia Cedrés — Renault Clio V Rally 4

RC4N

  • 1.º Pablo Cuadrado / Gonzalo Martínez — Renault Clio 5
  • 2.º Alfonso López / Sebastián Bouvier — Renault Clio 5
  • 3.º Jorge Alfaro / Pablo Bieito — Renault Clio 5

RC5N

  • 1.º Federico Antúnez / Enzo Abanoni
  • 2.º Pablo Rezk / Nicolás Ximénez — VW Gol G4
  • 3.º Alejandro Scarone / Guillermo Sánchez — Toyota Etios GR

RC1600

  • 1.º Sebastián Silvera / Juan Rivero — Ford Fiesta
  • 2.º Juan García / Martín Márquez — Ford KA
  • 3.º Diego Falco / Martín Piquinela — VW Gol G5

RR.SS.

  • 1.º Duaner Martínez / Mary Ávila — Opel Kadett
  • 2.º Juan De la Fuente / Alejandro De la Fuente — Peugeot 206

Mejores imágenes del Rally de Durazno 2026

Luigi Contín y Cecilia Cedrés ganaron el Rally de Durazno 2026
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Periodista de deportes de El Acontecer, medio de Durazno, Uruguay. Sigue de cerca la actividad deportiva del departamento, con especial atención al fútbol local y las selecciones duraznenses en torneos nacionales. Integra el equipo deportivo de uno de los diarios con mayor trayectoria del interior del Uruguay, con más de 15 años de experiencia en la cobertura deportiva.