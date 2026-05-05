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martes 5 de mayo de 2026

Raid Paso del Durazno celebra 25 años este fin de semana en Carlos Reyles

La Sociedad Criolla Carlos Reyles organiza tres días de actividad. La largada del raid de 90 km es el domingo a las 7:00 desde camino San Borja.
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Raid Paso del Durazno celebra 25 años este fin de semana en Carlos Reyles
Pruebas cortas en el Hipódromo Independencia

La Sociedad Criolla Carlos Reyles organiza una nueva edición del tradicional Raid Federado Paso del Durazno, con tres jornadas de actividad entre viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo. La cita es especialmente significativa porque marca los 25 años del evento, motivo por el cual se pondrá en juego la Copa de Plata.

El punto central será la competencia del domingo 10, con un recorrido de 90 kilómetros. Esa misma tarde habrá pruebas cortas en el Hipódromo Independencia y por la noche, la entrega de premios en la Sociedad Criolla.

La programación completa

🐎 Viernes 8 de mayo

  • 21:00 — Campeonato de truco en la Sociedad Criolla (Santa Bernardina)

🐎 Sábado 9 de mayo

  • 11:00 a 13:00 — Marcación de caballos para el raid de 90 km
  • 21:00 — Remates
  • 00:00 — Gran baile del raid en la Sociedad Criolla Carlos Reyles, con La Misma Cuadra y Soy tu Sol en vivo

🐎 Domingo 10 de mayo

  • 07:00 — Largada del raid (entrada por Camino San Borja)
  • 14:00 — Pruebas cortas en el Hipódromo Independencia
  • 21:00 — Entrega de premios en la Sociedad Criolla Carlos Reyles

Entradas

  • Baile (anticipadas): $500
  • Hipódromo: $300
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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy