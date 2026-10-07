Rafael Barragán logró el bronce en el Sudamericano y llevó a Durazno al podio

El duraznense Rafael Barragán consiguió un destacado resultado internacional al obtener la medalla de bronce en la categoría Fit Model y finalizar además en el cuarto puesto de Men’s Physique en el Campeonato Sudamericano de fisicoculturismo.

Barragán, entrenador de Actitud Fitness y atleta de esta disciplina, representó a Uruguay en una competencia que reunió a exponentes de distintos países de la región.

El tercer puesto en Fit Model le permitió subir al podio continental, mientras que en Men’s Physique quedó a un paso de las medallas, completando una actuación de alto nivel.

Una temporada de títulos

El resultado internacional llega después de una temporada con varias consagraciones para el deportista duraznense.

Durante el año, Barragán obtuvo títulos absolutos en competencias realizadas en Fray Bentos, Mercedes y Paysandú, y posteriormente se consagró también campeón absoluto uruguayo.

Ese recorrido le permitió llegar al Sudamericano con una temporada de continuidad competitiva y resultados destacados a nivel nacional.

Durazno en el podio sudamericano

La medalla de bronce representa uno de los principales logros deportivos alcanzados por Barragán hasta el momento y suma una nueva presencia de Durazno en una competencia internacional.

Su actuación cerró con un tercer puesto en Fit Model y una cuarta posición en Men’s Physique, consolidando una temporada marcada por títulos nacionales y una destacada participación a nivel sudamericano.