Racing líder y Sportivo Yí arriba: jornada perfecta para Durazno en la Copa de Clubes

Fin de semana redondo para el fútbol de Durazno en el Interior. Racing y Sportivo Yí ganaron como visitantes y se consolidaron en los primeros puestos de sus respectivas series en la Copa de Clubes de OFI.

Racing goleó en Tala y es único líder de la Serie E

Por la Serie E de la Copa A, Racing viajó a Tala y venció 3-0 a Atenas con una actuación contundente en todas sus líneas. El equipo dirigido por Alfonso Domínguez resolvió el partido sin sobresaltos.

Los goles de la Academia fueron de Diego Viera, Gerardo Gasañol y Maximiliano Domínguez.

El resultado se potenció con el empate entre Atlético y Nacional en Florida, lo que dejó a Racing como único líder de la Serie E.

Posiciones Serie E (Copa A)

Equipo Puntos Racing 9 Nacional 7 Atlético 4 Atenas 3

Sportivo Yí lo dio vuelta en Paso de los Toros

En la Copa B, Sportivo Yí tuvo una parada difícil en el Estadio Omar Odriozola de Paso de los Toros ante Libertad. El equipo dirigido por César Tomasco arrancó en desventaja pero no se desesperó y reaccionó a tiempo.

La figura de la tarde fue Walter «Mencho» Medina, autor de los dos goles con los que el Yí dio vuelta el marcador para un triunfo final de 2-1.

Con esta victoria, Sportivo Yí comparte la punta de su serie con San Lorenzo, ambos con seis puntos.

Posiciones Serie F (Copa B)

Equipo Puntos San Lorenzo 6 Sportivo Yí 6 Chacarita 3 Libertad 3