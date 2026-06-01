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lunes 1 de junio de 2026

Racing líder y Sportivo Yí arriba: jornada perfecta para Durazno en la Copa de Clubes

Racing goleó 3-0 a Atenas en Tala y es único líder de la Serie E. Sportivo Yí dio vuelta el marcador ante Libertad en Paso de los Toros y ganó 2-1.
Por Lectura: 2 minutos
Racing líder y Sportivo Yí arriba: jornada perfecta para Durazno en la Copa de Clubes
Jugadores de Racing celebraron la victoria

Fin de semana redondo para el fútbol de Durazno en el Interior. Racing y Sportivo Yí ganaron como visitantes y se consolidaron en los primeros puestos de sus respectivas series en la Copa de Clubes de OFI.

Racing goleó en Tala y es único líder de la Serie E

Por la Serie E de la Copa A, Racing viajó a Tala y venció 3-0 a Atenas con una actuación contundente en todas sus líneas. El equipo dirigido por Alfonso Domínguez resolvió el partido sin sobresaltos.

Los goles de la Academia fueron de Diego Viera, Gerardo Gasañol y Maximiliano Domínguez.

El resultado se potenció con el empate entre Atlético y Nacional en Florida, lo que dejó a Racing como único líder de la Serie E.

Posiciones Serie E (Copa A)

EquipoPuntos
Racing9
Nacional7
Atlético4
Atenas3

Sportivo Yí lo dio vuelta en Paso de los Toros

En la Copa B, Sportivo Yí tuvo una parada difícil en el Estadio Omar Odriozola de Paso de los Toros ante Libertad. El equipo dirigido por César Tomasco arrancó en desventaja pero no se desesperó y reaccionó a tiempo.

La figura de la tarde fue Walter «Mencho» Medina, autor de los dos goles con los que el Yí dio vuelta el marcador para un triunfo final de 2-1.

Con esta victoria, Sportivo Yí comparte la punta de su serie con San Lorenzo, ambos con seis puntos.

Posiciones Serie F (Copa B)

EquipoPuntos
San Lorenzo6
Sportivo Yí6
Chacarita3
Libertad3
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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.

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