Racing de Sarandí del Yí: luminaria, formativas y raid hípico a beneficio

El club albiverde Racing de Sarandí del Yí atraviesa un momento de actividad institucional intensa. El pasado fin de semana fue sede del 2º Encuentro Nacional de Clubes Homónimos de Racing, una jornada que reunió a delegaciones de distintos puntos del país y dejó acuerdos concretos para el desarrollo de las categorías formativas. En diálogo con El Acontecer, el dirigente Felipe Tristan repasó los detalles del evento y la actualidad del club.

Un encuentro con sello productivo

El cónclave reunió a los Racing de Sarandí del Yí, Montevideo, Vichadero, Pantanoso, Cerro Chato y Flores, y tuvo entre sus presencias destacadas al presidente del Racing Club de Montevideo, Washington Lizandro, cuya institución acaba de coronarse campeona del Torneo Apertura profesional.

Las conversaciones dejaron resultados favorables, en especial para las formativas. Se acordaron futuras jornadas de captación y visitas al Parque Roberto y al complejo deportivo del club capitalino. «Llegamos a cosas interesantes. Racing de Montevideo está trabajando muy bien en formativas, van primeros en la tabla general y cuentan con una ‘casita’ para los muchachos del interior, con psicólogos y mucha contención», destacó Tristan. Esa estructura, agregó, es clave para amortiguar el desarraigo que sufren los juveniles del interior al trasladarse a Montevideo en busca del profesionalismo.

También se entablaron diálogos con el presidente de la Liga de Sarandí del Yí para coordinar encuentros amistosos entre las selecciones locales y las formativas del equipo de Sayago.

Luminaria propia y la Sub-18 que debuta

En el plano de la infraestructura, el club trabaja en el proyecto de instalación de la red lumínica en su propio campo de juego, una mejora largamente esperada que apunta a otorgar mayor autonomía a la institución para sus actividades.

En lo estrictamente deportivo, este fin de semana marcará el debut de la Sub-18 de Racing. El encuentro se disputará en la cancha del Campin debido a que el estadio Juan Ramón Carrasco no estará disponible por aproximadamente veinte días tras haber sido resembrado. El estado del campo principal, según contó Tristan, dejó una gran impresión en los visitantes capitalinos durante el encuentro de clubes.

La Liga Mayor arranca en junio o julio

El inicio de la Liga Mayor de Sarandí del Yí —Primera División— se proyecta para junio o julio, condicionado por la disponibilidad del Carrasco, principal escenario de la competencia ante la escasez de canchas en la ciudad. El torneo contará con seis equipos: Blanquillo, Nacional, Talleres, Racing, Defensor y Sarandí Fútbol Club.

«Ya disputamos un primer amistoso. Tenemos un lindo plantel, bastante extenso, con jugadores de Sarandí del Yí, San Jorge, Villa del Carmen y algunos de Durazno. Vamos a dar pelea como acostumbra Racing», aseguró el dirigente.

Raid hípico a beneficio el 24 de mayo

Mantener las categorías mayores y formativas del fútbol del interior implica un enorme esfuerzo económico, sostenido prácticamente a pulmón con beneficios y apoyo comunitario. Con ese objetivo recaudatorio, la directiva del club organiza una gran jornada de pruebas hípicas para el domingo 24 de mayo en la Pista Hípica del Abasto, predio cedido por el Municipio local.