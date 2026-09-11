El frontón vuelve al interior: cinco localidades disputarán un campeonato inédito

San Jorge abrirá el torneo el 26 de setiembre, con inscripciones gratuitas y participantes desde los 15 años.

Una competencia que recorrerá el departamento

El frontón volverá a tener protagonismo en distintas localidades de Durazno con el primer Campeonato de Frontón Interior, una propuesta que recorrerá cinco puntos del departamento y buscará recuperar espacios deportivos, impulsar la práctica de pelota a paleta y generar nuevas instancias de encuentro.

El lanzamiento oficial se realizó este miércoles 2 de setiembre en Ciudad del Carmen, localidad que también será una de las sedes de la competencia.

El campeonato comenzará el sábado 26 de setiembre en San Jorge y continuará durante octubre, noviembre y diciembre por La Paloma, Blanquillo, Ciudad del Carmen y Sarandí del Yí.

Las inscripciones son gratuitas y podrán participar personas desde los 15 años.

📌 CINCO LOCALIDADES, CINCO FECHAS 26 de setiembre – 13:00: San Jorge

17 de octubre: La Paloma

21 de noviembre: Blanquillo

28 de noviembre: Ciudad del Carmen

5 de diciembre: Sarandí del Yí Inscripciones: gratuitas

Edad: desde los 15 años

Recuperar una disciplina y sus espacios

Durante la presentación, el alcalde de Ciudad del Carmen, Nuber Medina, agradeció que la localidad fuera elegida para el lanzamiento y valoró especialmente que la iniciativa tenga al interior como protagonista.

“Pocas veces se da que estas cosas salgan al interior, así que eso para nosotros tiene un valor importante”, expresó.

El docente de pelota a paleta Luis Gabriel Martínez destacó que el campeonato permitirá volver a generar movimiento alrededor del frontón en distintas localidades.

“Hoy es una alegría que esta copa se juegue en todo el interior, que no es poco, porque siempre se habla de la descentralización y este movimiento de la pelota, del frontón, en cada localidad va en esa dirección”, señaló.

La propuesta también apunta a generar un espacio de integración entre distintas generaciones, permitiendo que adolescentes y jugadores de mayor edad compartan las jornadas deportivas.

Uno de los objetivos es recuperar espacios que durante años tuvieron actividad y que actualmente se encuentran en distintas condiciones.

En San Jorge, por ejemplo, la recuperación del espacio permitirá que la localidad sea sede de la primera fecha del campeonato. En Blanquillo también se trabaja en la refacción de la cancha de frontón.

“Un deporte que hace muchos años se practicaba diariamente, pero desde un tiempo atrás se dejó y ahora celebramos este lanzamiento”, se señaló durante la presentación en referencia a la realidad de esa localidad.

Deporte para todos y en todo el territorio

El asesor en Deportes, Eduardo Mosegui, destacó que la iniciativa forma parte del objetivo de extender las propuestas deportivas a todo el departamento.

“Creemos que ese es el camino. La idea es llevar oportunidades y una descentralización real a través del deporte en todo el departamento. Aún hay mucho para hacer”, afirmó.

En la misma línea, el director de Promoción Social, Gonzalo Recuero, planteó que el desafío es construir una política deportiva en la que el lugar de residencia o la edad no determinen las posibilidades de acceder a una actividad.

“Que el niño que fui en la Ruta 100, en la Escuela 55, tenga las mismas oportunidades que el niño que va a la Escuela 2 en Durazno, o que el veterano que vive en San Jorge tenga las mismas chances que el que está en la Plaza 1”, expresó.

Recuero sostuvo que ese es el objetivo que se plantea el Gobierno Departamental: que todas las personas tengan la posibilidad de hacer deporte independientemente del lugar donde vivan.

“Deporte para todos. Ese es el objetivo y ese es el mandato del intendente Algorta: oportunidades para todos, en todos lados”, agregó.

Una propuesta que recién comienza

El lanzamiento contó además con la participación del coordinador de Deportes, Prof. Leonardo Martínez; los entrenadores Pablo Lazo y Luis E. Díaz; la coordinadora de Juntas Locales, María José Sánchez; representantes de las Juntas Locales y referentes deportivos de las localidades involucradas.

Con cinco fechas ya definidas, el campeonato buscará no solo encontrar a los mejores exponentes del frontón, sino también recuperar una actividad que durante años formó parte de la vida deportiva de varias localidades del departamento.

La primera cita será el 26 de setiembre a las 13:00 en San Jorge, dando inicio a un recorrido que terminará el 5 de diciembre en Sarandí del Yí.