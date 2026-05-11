Partido de Leyendas en el Landoni: confirmados, entradas a $200 y cómo comprarlas

El domingo 17 de mayo, a las 16:00 horas, el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno será anfitrión de un partido de futbolistas que son leyenda del fútbol uruguayo y paraguayo. Las entradas ya están a la venta y la recaudación tendrá fines solidarios.

Las leyendas que vienen de Uruguay y de Paraguay

La Selección de Leyendas AUF contará con la presencia de destacados referentes de la historia reciente de la Celeste.

La Selección de Leyendas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) presentará también a futbolistas de trayectoria como Roberto Acuña, Lucas Barrios, Diego Barreto, Paulo Da Silva, Darío Verón y Marcelo Alejandro Estigarribia, con la conducción de Juan José Díaz.

El sentido del encuentro

La iniciativa forma parte de una serie de encuentros que buscan celebrar la historia del fútbol y acercar a distintas generaciones a sus ídolos, en una jornada que promete emoción, recuerdos y el reencuentro con grandes protagonistas del deporte.

También tiene como objetivo reafirmar los valores de solidaridad y compromiso social que promueve la Celeste.

Entradas, valor y comida no perecedera

Todo lo recaudado será a beneficio. Las entradas, a un valor de $200, ya están a la venta en AUFtickets.

Además, se invita al público a colaborar con la donación de un alimento no perecedero al momento de ingresar al estadio.

El partido se disputará en Durazno, consolidando una vez más al interior del país como lugar de encuentro para eventos que reúnen a la familia futbolera.

Los confirmados de la Selección de Leyendas AUF

Diego Forlán

Diego Godín

Diego Lugano

Fabián Carini

Juan Guillermo Castillo

Mauricio Victorino

Andrés Scotti

Alfonso Domínguez

Darío Rodríguez

Álvaro «Palito» Pereira

Bruno Silva

Cristian «Cebolla» Rodríguez

Walter «Mota» Gargano

Ruben Walter Paz

Álvaro «Flaco» Fernández

Álvaro «Tata» González

Fabián Canobbio