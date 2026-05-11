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lunes 11 de mayo de 2026

Partido de Leyendas en el Landoni: confirmados, entradas a $200 y cómo comprarlas

Forlán, Godín, Lugano, Carini y Cebolla Rodríguez, entre los confirmados de la Celeste. Enfrente, las leyendas paraguayas. El 17 de mayo a las 16 horas.
Por Lectura: 2 minutos
Partido de Leyendas en el Landoni: confirmados, entradas a $200 y cómo comprarlas

El domingo 17 de mayo, a las 16:00 horas, el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno será anfitrión de un partido de futbolistas que son leyenda del fútbol uruguayo y paraguayo. Las entradas ya están a la venta y la recaudación tendrá fines solidarios.

Las leyendas que vienen de Uruguay y de Paraguay

La Selección de Leyendas AUF contará con la presencia de destacados referentes de la historia reciente de la Celeste.

La Selección de Leyendas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) presentará también a futbolistas de trayectoria como Roberto Acuña, Lucas Barrios, Diego Barreto, Paulo Da Silva, Darío Verón y Marcelo Alejandro Estigarribia, con la conducción de Juan José Díaz.

El sentido del encuentro

La iniciativa forma parte de una serie de encuentros que buscan celebrar la historia del fútbol y acercar a distintas generaciones a sus ídolos, en una jornada que promete emoción, recuerdos y el reencuentro con grandes protagonistas del deporte.

También tiene como objetivo reafirmar los valores de solidaridad y compromiso social que promueve la Celeste.

Entradas, valor y comida no perecedera

Todo lo recaudado será a beneficio. Las entradas, a un valor de $200, ya están a la venta en AUFtickets.

Además, se invita al público a colaborar con la donación de un alimento no perecedero al momento de ingresar al estadio.

El partido se disputará en Durazno, consolidando una vez más al interior del país como lugar de encuentro para eventos que reúnen a la familia futbolera.

Los confirmados de la Selección de Leyendas AUF

  • Diego Forlán
  • Diego Godín
  • Diego Lugano
  • Fabián Carini
  • Juan Guillermo Castillo
  • Mauricio Victorino
  • Andrés Scotti
  • Alfonso Domínguez
  • Darío Rodríguez
  • Álvaro «Palito» Pereira
  • Bruno Silva
  • Cristian «Cebolla» Rodríguez
  • Walter «Mota» Gargano
  • Ruben Walter Paz
  • Álvaro «Flaco» Fernández
  • Álvaro «Tata» González
  • Fabián Canobbio
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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy