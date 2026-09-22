Durazno estrenó sus nuevas canchas de tejo con jugadores de Uruguay y Argentina

La jornada reunió delegaciones de varias localidades y marcó el debut oficial del nuevo espacio del Parque de la Hispanidad.

Delegaciones de distintos puntos de Uruguay y de Argentina participaron el sábado 19 de septiembre de una nueva fecha del circuito de tejo en el Parque de la Hispanidad, una jornada que sirvió además para inaugurar oficialmente las nuevas canchas construidas para esta disciplina.

La actividad se extendió durante todo el día y reunió a jugadores, familiares y aficionados en el nuevo espacio especialmente acondicionado dentro del parque.

La competencia correspondió a una nueva fecha del Uruguay Tejo Tour 2026 y marcó el estreno oficial de las instalaciones de Durazno, preparadas para recibir torneos y actividades vinculadas a un deporte que viene aumentando su número de participantes. El complejo está integrado por seis canchas y fue construido dentro del Parque de la Hispanidad.

“Esto va a seguir adelante”

Uno de los organizadores, Marcelo Castro, integrante del grupo de Tejo Los Carozos, destacó la concreción de las nuevas instalaciones y agradeció a quienes participaron de los trabajos.

“Se pusieron la camiseta al hombro y salió esto, que parecía que era imposible, pero salió muy bien”, expresó.

Castro remarcó además que el tejo trasciende lo estrictamente competitivo y tiene un fuerte componente familiar y social.

“Los Carozos es una familia. Andamos con nuestras señoras, nuestros hijos y nuestros familiares. Más allá de lo que representa el juego, lo más importante que nos llevamos es el conocimiento de otras personas”, señaló.

El integrante del grupo destacó también los vínculos generados a partir de los viajes y encuentros con jugadores de diferentes lugares.

“Hemos recorrido casi todo el país, venimos de Argentina y esto va a seguir adelante; va a ser el primero de muchos”, afirmó.

Delegaciones de diferentes localidades

La presidenta de la Asociación Uruguaya de Tejo, Adriana Molina, valoró las condiciones ofrecidas a quienes llegaron a Durazno para participar de la jornada.

“Agradecerles profundamente por las instalaciones brindadas y por el alojamiento, que realmente fue un agasajo enorme”, expresó.

Entre las delegaciones presentes hubo representantes de Libertad, Puntas de Valdés, Radial, Rafael Perazza, Villa María, Ituzaingó y 25 de Mayo, además de jugadores provenientes de Argentina.

Molina destacó especialmente el clima de confraternidad generado alrededor de la competencia.

Un nuevo espacio en el Parque de la Hispanidad

La apertura oficial contó con la presencia del intendente Felipe Algorta Brít, quien dio la bienvenida a las delegaciones y destacó el crecimiento que, según señaló, viene teniendo esta disciplina.

“Primero quiero agradecer a mis coterráneos, al equipo Los Carozos, que en algún momento nos vinieron a visitar y ahí empezamos a descubrir que el tejo se venía de manera impresionante”, expresó.

Algorta señaló que el Gobierno de Durazno acompañó la iniciativa a partir del movimiento y la participación que comenzó a generar el deporte.

“Nosotros, cada cosa que genera movimiento, que genera alegría, que genera compromiso, decimos que sí; después vemos cómo la hacemos”, afirmó.

También destacó que las instalaciones se encuentran dentro del Parque de la Hispanidad y reconoció el trabajo de los funcionarios municipales que participaron en la obra, mencionando especialmente a Julio Agesta, al director de Obras, José Luis Morena, y a la directora de Servicios, Inés Colina.

Antes de dar por inaugurado el espacio, Algorta expresó: “A jugar, a divertirse, a pasarla bien y bienvenidos a Durazno hoy y siempre”.

Por su parte, Colina destacó la incorporación de las nuevas canchas a uno de los principales espacios verdes de la ciudad.

“Es un gusto que se pueda contar con una cancha de tejo de esta magnitud en Durazno, en un lugar tan emblemático”, señaló.

La directora de Servicios sostuvo que las instalaciones permitirán continuar generando actividades vinculadas al deporte y al encuentro entre participantes.

Con el campeonato del sábado, las nuevas canchas tuvieron así su primera gran jornada competitiva, recibiendo jugadores de distintos puntos de Uruguay y de Argentina en el Parque de la Hispanidad.