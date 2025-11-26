Nocturna de Ciclismo: más de 70 corredores compitieron en la pista del Parque de la Hispanidad con gran nivel

La Nocturna de Ciclismo reunió ayer martes 25 de noviembre a más de 70 corredores en la pista del Parque de la Hispanidad, en una competencia organizada por la Federación local y la Escuela de Ciclismo del Gobierno de Durazno, con presencia de deportistas de Tacuarembó, Florida, Flores y Durazno.

La actividad comenzó con la Prueba Preliminar (MTB +50 años, Damas y Codecam -15), girando durante 50 minutos en un circuito de 1.950 metros.

En “rueda ancha”, el triunfo fue para el duraznense Martín González. En Damas, ganó Manuela Fernández (Flores). En Codecam y Preliminar, la victoria fue para Juan Ignacio Revetria (Flores).

En la categoría principal Vale Todo, el primero fue Néstor Fagúndez, seguido por Rodrigo Moreira, ambos de Tacuarembó.

MTB

1.º Martín González

2.º Andrés Gula

3.º José Nossar

Preliminar

1.º Juan Ignacio Revetria

2.º Lauro Techeira

3.º Iván Panzardo

Codecam

1.º Juan Ignacio Revetria

Damas

1.º Manuela Fernández

2.º Julieta Albornoz

3.º Luciana Rodríguez

Vale Todo (categoría principal)

1.º Néstor Fagúndez

2.º Rodrigo Moreira

3.º Lautaro Conde

La organización anunció que el martes 2 de diciembre se llevará adelante una nueva edición de la Nocturna de Ciclismo, desde la hora 19:30, nuevamente en el Parque de la Hispanidad.

Con gran participación y nivel competitivo, la Nocturna de Ciclismo continúa consolidándose como una de las actividades deportivas destacadas de la temporada en Durazno.