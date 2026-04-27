Más de 230 deportistas de distintas edades participaron en Durazno de una jornada interdepartamental de natación que combinó competencia e inclusión, con presencia de delegaciones de varios puntos del país. La actividad se desarrolló el sábado 25 de abril en la piscina del Complejo Deportivo, consolidándose como uno de los encuentros más convocantes del calendario reciente.

El evento fue organizado junto a la Liga Nacional de Natación Master del Uruguay y reunió a nadadores entre 16 y 82 años.

Participación diversa y alcance nacional

La jornada contó con la participación de 14 instituciones, además de nadadores libres, en una propuesta que integró a personas sordas, en silla de ruedas y amputadas.

Delegaciones de San José, Paysandú, Montevideo, Canelones, Colonia, Tacuarembó, Maldonado y Durazno formaron parte de la actividad, generando un escenario deportivo amplio y representativo.

Resultados deportivos

En lo competitivo, el primer puesto fue para Solís de Canelones, seguido por Naval de Montevideo, mientras que Durazno alcanzó una destacada tercera posición.

Los resultados reflejaron el nivel de las instituciones participantes y el crecimiento de la disciplina en distintos puntos del país.

Presencia institucional

Durante la jornada acompañaron autoridades departamentales vinculadas al deporte, junto a docentes del área, en una instancia que reafirma el impulso a este tipo de actividades.

El evento volvió a posicionar a Durazno como punto de encuentro para el deporte, con propuestas que integran distintas realidades y generaciones.

Imágenes

Club Solis de Canelones se llevó el primer lugar