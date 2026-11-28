El Club Nacional de Fútbol de Durazno dio un paso importante hacia la concreción de una nueva cancha de fútbol 11, un espacio que permitirá dar continuidad a la formación deportiva de los jóvenes que culminan su etapa en el baby fútbol.

El Gobierno departamental y la institución deportiva firmaron este viernes 27 de noviembre una carta de intención para la cesión, en régimen de comodato, de un predio ubicado entre las calles Pérez Castellanos, Ana Monterroso, Larrañaga y Julián Laguna.

El documento fue rubricado por el intendente Felipe Algorta Brít y la secretaria general, Ana Laura Gadea, mientras que por la institución deportiva firmaron su presidente, Daniel Antonio Sánchez, y su secretario, Ignacio Sallaberry.

La instancia contó con la presencia de autoridades departamentales e integrantes de la directiva del club, con la intervención de la escribana Lucía Iriarte.

Un sueño de Eulises Maldonado

Sánchez agradeció el respaldo del Gobierno departamental y destacó que este paso representa «una confirmación de los sueños de don Eulises Maldonado», al tiempo que recordó los trabajos de acondicionamiento realizados en el predio durante la gestión de Jorge Reyna como intendente.

La referencia al histórico dirigente tuvo una especial significación para la institución tricolor. Eulises Maldonado, fallecido este año a los 85 años, dedicó gran parte de su vida a la formación de futbolistas y personas en Nacional.

Por su parte, la vicepresidenta del club, Marikána Flores, expresó su satisfacción por este avance, que permitirá brindar continuidad deportiva a los jóvenes que culminan su etapa en el baby fútbol y que hasta ahora no contaban con un espacio propio para continuar su formación.

Todas las instituciones de la Liga cuentan con un espacio deportivo

El director del Departamento de Promoción Social, Gonzalo Recuero, destacó que actualmente todas las instituciones que integran la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno cuentan con un espacio para desarrollar sus actividades, mientras que hace un año cuatro de ellas carecían de un predio.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de continuar apoyando al fútbol como motor de desarrollo social y herramienta de contención para niños y jóvenes.

Algorta reafirmó el compromiso con la cancha Eulises Maldonado

Durante el encuentro, el intendente Felipe Algorta Brít confirmó la voluntad de avanzar en la regularización de la propiedad de la cancha Eulises Maldonado a favor de la Intendencia, para posteriormente concretar su entrega definitiva en comodato al Club Nacional de Fútbol.

«Entendemos que esa cancha tiene su razón de ser en ese lugar y no en otro, y además se va a complementar con esta y le va a dar a ustedes la tranquilidad de seguir desarrollando todo lo que han hecho hasta ahora, que la verdad que es fantástico», expresó.

El jefe comunal también recordó a Eulises Maldonado y su compromiso con la institución, lamentando que no se haya podido culminar el trámite en vida del histórico dirigente.

«El camino ya estaba trazado y la verdad que estamos contentos. Tu emoción es nuestra emoción también», manifestó Algorta al presidente de Nacional.

La cancha de fútbol infantil de la institución fue denominada «Eulises Maldonado» en reconocimiento a su trayectoria y dedicación al deporte.

La concreción del nuevo predio para fútbol 11 y la regularización de la cancha infantil permitirían consolidar dos espacios complementarios para el desarrollo deportivo y formativo de la institución tricolor.