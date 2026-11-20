Durazno recibirá el jueves 26 de noviembre una de las semifinales de la Copa AUF Uruguay, cuando Nacional y Montevideo City Torque se enfrenten en el estadio Silvestre Octavio Landoni, a partir de las 20:30 horas. El encuentro definirá uno de los dos lugares en la final del certamen.

La programación difundida por El País confirma al principal escenario deportivo duraznense como sede de un partido decisivo entre dos equipos de Primera División.

El enfrentamiento representa una nueva oportunidad para que el Landoni reciba fútbol profesional de primer nivel, en una temporada en la que el estadio ya fue escenario de encuentros de la Copa AUF Uruguay.

La otra semifinal se jugará en Montevideo

Danubio y Juventud de Las Piedras protagonizarán el otro encuentro semifinal, previsto para el lunes 30 de noviembre, a las 20:30, en el Parque Alfredo Víctor Viera.

Los ganadores de ambas llaves avanzarán a la definición del torneo, que tendrá un nuevo campeón.

Para Durazno, la presencia de Nacional y Montevideo City Torque supone otra instancia de relevancia nacional en el Landoni, con un lugar en la final de la Copa AUF Uruguay en disputa.