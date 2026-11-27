Más de 5.000 personas colmaron las tribunas del estadio Silvestre Octavio Landoni en una noche que quedará en el recuerdo del fútbol duraznense. Nacional derrotó 1-0 a Montevideo City Torque con un gol de Tiziano Correa en los descuentos y se clasificó a la final de la Copa AUF Uruguay.

El encuentro, disputado este jueves 26 de noviembre, tuvo un marco excepcional y significó una nueva oportunidad para que Durazno recibiera un espectáculo deportivo de alcance nacional.

En lo futbolístico, fue un partido intenso, disputado y con la tensión propia de una instancia decisiva.

Nacional asumió por momentos el protagonismo, intentando manejar la pelota y encontrar espacios para lastimar, mientras que Montevideo City Torque mostró sus argumentos con un equipo ordenado, que también generó situaciones de peligro.

Durante la primera mitad hubo aproximaciones importantes en ambas áreas. Maximiliano Gómez tuvo una de las oportunidades más claras para el tricolor con un cabezazo que se fue apenas desviado, mientras que Torque exigió a Alexis Martín Arias, quien respondió cuando fue requerido.

Tiziano Correa desató la fiesta tricolor

El encuentro mantuvo esa tónica durante el complemento, con dos equipos conscientes de lo que estaba en juego, mucha disputa en la mitad de la cancha y una definición que se hizo esperar hasta los últimos instantes.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia los penales, apareció Tiziano Correa para convertirse en el gran protagonista de la noche.

En los descuentos, el delantero encontró el gol que significó el 1-0 definitivo para Nacional, desató el festejo de los hinchas tricolores y selló la clasificación del equipo albo a la final de la Copa AUF Uruguay.

Nacional ahora deberá esperar por el ganador de la otra semifinal, que disputarán Danubio y Juventud el próximo lunes 30 de noviembre en el Parque Alfredo Víctor Viera.

Durazno también fue protagonista

Más allá del resultado deportivo, la jornada dejó una imagen que merece especial destaque: la de un estadio Silvestre Octavio Landoni colmado, con más de 5.000 espectadores y una ciudad movilizada por el fútbol.

El campo de juego en excelentes condiciones, la presentación del escenario y una iluminación acorde al espectáculo fueron parte de una noche en la que Durazno volvió a demostrar su capacidad para recibir acontecimientos deportivos de primer nivel.

El color de las parcialidades, el movimiento en las inmediaciones del estadio y el entusiasmo de los espectadores dieron a la semifinal un marco de verdadera fiesta deportiva.

La expectativa que había generado en los días previos la llegada de Nacional y Montevideo City Torque a Durazno tuvo su correlato en las tribunas.

El resultado dejó a Nacional como primer finalista de la Copa AUF Uruguay, pero para nuestra ciudad quedó también la satisfacción de haber sido sede de una instancia decisiva del fútbol nacional.

El fútbol pasó por Durazno, el Landoni estuvo a la altura y nuestra ciudad vivió una noche inolvidable.