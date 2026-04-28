La Paloma recibirá el Nacional de Aventura con 160 km de desafío y pruebas de hasta 24 horas

La localidad de La Paloma será escenario del Campeonato Nacional de Aventura, una exigente competencia que reunirá a equipos de todo el país en un desafío multidisciplinario que puede extenderse entre 16 y 24 horas continuas. La prueba combina resistencia física, estrategia y orientación en un entorno natural que pondrá a prueba a los participantes.

El evento se disputará los días 2 y 3 de mayo y contará con la participación de unos 25 equipos provenientes de distintos departamentos.

Un desafío de resistencia y estrategia

La competencia incluye cuatro disciplinas: mountain bike, trekking, remo y orientación, en un recorrido que abarca aproximadamente:

110 kilómetros de mountain bike

35 kilómetros de trekking

11 kilómetros de remo

A diferencia de otras pruebas, el recorrido no está señalizado previamente. Los equipos reciben el mapa al momento de la largada y deben definir su estrategia para alcanzar distintos puntos de control.

Carrera de expedición

Este tipo de competencias se conocen como “carreras de expedición”, caracterizadas por su duración prolongada y la exigencia integral sobre los participantes.

En Uruguay suelen extenderse entre uno y dos días, combinando esfuerzo físico sostenido con toma de decisiones en tiempo real, lo que agrega un componente táctico clave.

Participación y alcance nacional

Equipos de departamentos como Maldonado, Rocha, Montevideo, Canelones y Durazno formarán parte de la competencia, que posiciona a La Paloma dentro del calendario oficial del campeonato.

El evento no solo convoca a deportistas, sino también a acompañantes y público interesado en este tipo de disciplinas.

Impacto deportivo y proyección

La fecha también tendrá un componente de apoyo a la Escuela de Triatlón de Durazno, vinculando la competencia con procesos de formación deportiva.

Además, se destacó la reciente clasificación de competidores duraznenses al Mundial de Aventura en Malasia 2027, lo que refleja el crecimiento de la disciplina a nivel local.