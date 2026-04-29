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miércoles 29 de abril de 2026

Motociclismo: Velocidad en tierra en Durazno con histórica fiscalización femenina

Por Lectura: 2 minutos
Motociclismo: Velocidad en tierra en Durazno con histórica fiscalización femenina

La pista del Parque de la Hispanidad “Dr. Raúl Iturria Igarzabal” volverá a ser escenario de la velocidad en tierra con la disputa de la tercera fecha del Regional Centro, organizada por el Durazno Moto Club. Pero esta edición no será una más: marcará un antes y un después en la disciplina.

El evento se desarrollará durante dos jornadas. El sábado 2 de mayo se realizarán los entrenamientos entre las 14:00 y las 17:00 horas, con acceso libre para el público, mientras que el domingo 3 la actividad comenzará a las 09:00 y se extenderá hasta la tarde, con un valor de entrada de 300 pesos.

Serán alrededor de 200 motos en pista y 15 categorías en competencia, desde la Escuelita —con niños de apenas 3 a 5 años— hasta la Master Bike, destinada a mayores de 50. Cada categoría disputará dos mangas, totalizando unas 30 carreras a lo largo de la jornada.

Sin embargo, el dato que distingue esta fecha trasciende lo deportivo. Por primera vez, toda la estructura de fiscalización y control estará integrada exclusivamente por mujeres. Comisarias, directoras de prueba, juezas de largada y llegada, banderilleras y personal técnico conformarán un equipo completamente femenino.

La iniciativa surgió en el propio ámbito del motociclismo, en un contexto donde la participación de mujeres ha crecido de forma sostenida, especialmente en categorías competitivas que ya registran alta convocatoria. La propuesta fue respaldada por los clubes y oficializada en una asamblea reciente, consolidando un paso significativo hacia la integración en el deporte.

Desde la organización se destaca que este hecho no solo representa un hito a nivel nacional, sino que también tiene proyección internacional, en un deporte históricamente asociado a lo masculino.

El evento cuenta además con el apoyo del Gobierno de Durazno, con trabajos previos en la pista y coordinación logística, lo que permitirá recibir una nueva jornada de competencia con buen marco de público.

Más allá de los resultados deportivos, esta fecha deja planteado un cambio de mirada: el crecimiento del motociclismo no solo se mide en cantidad de motos o categorías, sino también en la diversidad de quienes lo hacen posible.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy