Molles rechaza el reclamo de Rampla: «el jugador está bien habilitado»

La sesión del Consejo de Liga de la Divisional B del fútbol de Durazno del lunes pasado se sacudió con el ingreso de una nota de reclamo de puntos. Rampla Juniors solicitó las unidades del encuentro disputado en Carlos Reyles que terminó 2 a 2 frente a Molles Fútbol Club, argumentando que los franjeados incluyeron de manera inhabilitada al futbolista Elías David Guerrero Viana, quien según la institución «picapiedra» no figuraría en el sistema COMET.

Para aclarar la situación, El Acontecer dialogó con el presidente y entrenador de Molles, Sergio «Peta» Areco, quien fue categórico al negar cualquier irregularidad y aprovechó para plantear una propuesta concreta dentro de la Liga.

«Yo corroboré y el jugador está bien habilitado»

Areco fue directo al referirse al reclamo: «La verdad que no sé cuál es el reclamo. Supuestamente dicen que el jugador no estaba en el COMET, pero de ninguna manera; yo corroboré y el jugador está bien habilitado, está todo normal».

El presidente y técnico franjeado tampoco ocultó su sorpresa por la procedencia del reclamo. «Me vi sorprendido. Es difícil, más viniendo de Rampla, porque habíamos tenido una situación con ellos donde hubo una buena voluntad de nuestra parte, principalmente mía. Pero bueno, son cosas que pasan, a veces las cosas quedan en el olvido. Esto es como una calesita, no hay otra que hacer los descargos correspondientes».

La propuesta: que los reclamos cuesten

El malestar por la situación llevó a Areco a plantear una inquietud que llevará a la próxima sesión de la Liga: establecer un sistema de cobro para la presentación de reclamos, en línea con lo que hacen OFI y la Liga Senior local.

«Hay que plantear en la próxima sesión que los reclamos tendrían que cobrarse, unos 5 o 10 mil pesos, y no reclamar todos los días pavadas», sentenció. La lógica es disuadir las protestas sin fundamentos sólidos. «Si se cobra, ya se saca algo para la Liga y frenás un poco los reclamos. Si no, están reclamando a cada rato por una coma, por una cédula o por un nombre mal puesto. Si vos ganás el reclamo, te devuelven el dinero; eso lleva a que estés muy seguro de lo que vas a realizar».

Balance positivo y proyecto en marcha

Dejando lo administrativo, Areco evaluó el inicio de temporada para Molles en la Divisional B y se mostró conforme con el rumbo. «Más allá de los contratiempos lógicos que tenemos con los jugadores por temas laborales, estoy contento. El objetivo no era quizás para este año, sino para el que viene. Conformamos un plantel nuevo, con algunos muchachos que quedaron del pueblo, le sumamos gente de Durazno que ya había jugado con nosotros hace unos años y otros del pueblo que se arrimaron. Pienso que vamos por buen camino; y si cuadra, pelear el campeonato».

Fútbol solidario en Carlos Reyles

En el cierre, Areco destacó la importancia de generar recursos genuinos para sostener la estructura del club. Tras el éxito del reciente Torneo Regional Máster (+35), Molles organizará una nueva actividad deportiva en Carlos Reyles. «Gracias a Dios anduvimos muy bien el fin de semana pasado. Ahora vamos a hacer la revancha con un cuadrangular de fútbol senior, donde participarán equipos como Tercer Tiempo (Paso de los Toros), La Guayreña, Los Lecheros y Molles«, concluyó, invitando a la comunidad a sumar apoyo para las arcas de la institución.