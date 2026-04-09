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viernes 10 de abril de 2026

Molles FC cumple 104 años: brindis este viernes y torneo senior el domingo

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Molles FC cumple 104 años: brindis este viernes y torneo senior el domingo

El Molles Fútbol Club de Carlos Reyles llega este viernes 10 de abril a sus 104 años de vida institucional ininterrumpida, y la directiva decidió festejar a lo grande durante todo el fin de semana junto a sus socios, simpatizantes y la comunidad.

Viernes 10 — Brindis de camaradería desde las 18:30

El inicio de los festejos será este mismo viernes en el Complejo de Molles Fútbol Club, a partir de las 18:30 horas. La invitación está abierta a socios, simpatizantes, vecinos y allegados para compartir recuerdos, anécdotas y levantar las copas por más de un siglo de arraigo en Carlos Reyles.

Domingo 12 — Campeonato Senior Interdepartamental

El fútbol tendrá su lugar el domingo 12 de abril con un Campeonato Senior Interdepartamental organizado especialmente para el mes aniversario. Los equipos confirmados son: Molles FC (anfitrión), Deportivo Los Gatos, Racing FC, Independiente FC, La Guayreña, Deportivo Durán y La Bomba FC.

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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.