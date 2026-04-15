Marcelo Capalbo visitó Durazno y evaluó proyectos deportivos junto a autoridades locales

El ex basquetbolista profesional Marcelo Capalbo visitó la ciudad de Durazno el lunes 13 de abril, donde mantuvo un encuentro con autoridades departamentales y recorrió distintas instalaciones deportivas, tanto las que ya se encuentran en funcionamiento como proyectos que están en etapa de desarrollo.

Durante la jornada se reunió con el intendente Felipe Algorta, asesores del gobierno departamental y responsables del área deportiva, en una instancia orientada a intercambiar visiones sobre el presente y el futuro del deporte en el departamento.

Apoyo al desarrollo deportivo

Capalbo, quien actualmente se desempeña como entrenador y gerente deportivo, explicó que su visita se enmarca en una serie de contactos orientados a acompañar iniciativas que promuevan el crecimiento del deporte en distintos puntos del país.

El exjugador señaló que, junto al preparador físico Marcelo Bessio, vinculado a procesos de selecciones de la Federación Uruguaya de Básquetbol, buscan generar espacios de diálogo que permitan aportar ideas y experiencias al desarrollo deportivo.

“Estamos tratando de apoyar al deporte. Estas instancias sirven para conversar y dialogar sobre la realidad del deporte de Durazno y desde nuestra visión poder aportar ideas que ayuden a proyectar a Durazno en otro ámbito. Nos pareció una muy linda iniciativa”, expresó.

El valor de generar oportunidades

Capalbo también destacó la importancia de crear mejores condiciones para las nuevas generaciones de deportistas, subrayando el rol que cumplen las políticas deportivas y las infraestructuras adecuadas.

“Soy un hombre del deporte y todo lo que sea ayudar siempre suma. Una de las cosas que siento profundamente es dejar un mejor deporte para los que vienen atrás. Ese legado lo aprendí en la selección, porque quienes estuvieron antes hicieron cosas para que nosotros tuviéramos un mejor deporte”, afirmó.

La visita incluyó recorridas por instalaciones deportivas actuales y por espacios donde se proyectan futuras obras vinculadas al desarrollo del deporte en el departamento.