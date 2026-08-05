Futsal de Durazno vuelve a las selecciones de OFI y espera el regreso al Ernesto de León

La Liga Departamental de Futsal de Durazno atraviesa una temporada 2026 de arduo trabajo, donde la pasión por el deporte compensa las complejas condiciones de infraestructura. En diálogo con El Acontecer, la presidenta de la institución, Graciela Cortazzo, repasó el retorno a los torneos de selecciones, el crecimiento del fútbol femenino y la urgencia de recuperar el estadio cerrado Ernesto de León.

El regreso a las competencias de OFI

Uno de los anuncios más relevantes es el lanzamiento de los seleccionados departamentales en categorías Absoluta y Sub-17 masculina para los torneos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), con fecha de inicio pactada para el 15 de agosto.

Selección Absoluta: conducción técnica de Julio «Gato» Valdéz .

conducción técnica de . Selección Sub-17: dirección técnica de Julián Pacheco, acompañado por dos profesoras de educación física, ayudante técnico y cuerpo de delegados.

Cortazzo remarcó que ambos cuerpos técnicos y colaboradores desempeñan sus funciones de forma honoraria, prescindiendo de viáticos para hacer viable la participación. La comisión de selecciones y la de finanzas trabajan en la búsqueda de esponsorización para cubrir indumentaria y traslados.

Para octubre está planificada la histórica presentación de los seleccionados Sub-17 y Absoluta en la rama femenina, marca inédita para el futsal local.

Femenino en auge, masculino con limitaciones

En el plano local, el certamen femenino ha experimentado un notable salto de calidad. Con 8 equipos en pugna, la paridad deportiva desplazó la histórica hegemonía de planteles como Nacional, consolidando una competencia donde todos los conjuntos disputan las posiciones de vanguardia en igualdad de condiciones.

El torneo masculino, en tanto, continúa su curso superando las limitaciones que impone la utilización de los Centros de Integración Barrial (CIB) como escenario de juego.

La urgencia del Ernesto de León

El principal obstáculo que enfrenta la Liga es la falta de un recinto adecuado. El estadio cerrado Ernesto de León permanece inhabilitado mientras se ejecutan obras de remodelación y construcción de baños inclusivos, lo que obliga a disputar los partidos en los gimnasios de los CIB. Las consecuencias son concretas:

Riesgo físico: El piso de varios CIB resulta resbaladizo por condensación de humedad o filtraciones de lluvia, representando un peligro en un deporte de contacto e intensidad. Esto motivó la baja temporal de instituciones como Unión, que prefirió pedir licencia antes que exponer a sus futbolistas.

Impacto económico: La imposibilidad de recaudar en un recinto de mayor aforo ha deteriorado las finanzas de la Liga, pasando de un superávit en ejercicios anteriores a una gestión que debe cubrir día a día los aranceles arbitrales y de organización.

A pesar de la impaciencia de las 17 instituciones que integran la liga, la Mesa Directiva confía en las gestiones ante el Gobierno Departamental para que, una vez finalizadas las obras —estimadas en un mes a mes y medio—, el futsal pueda retornar al escenario que ocupa desde su implantación en Durazno en 1961.