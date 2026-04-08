Liga de Durazno: orgullo por el proceso y preocupación por los incidentes en la tribuna

El vicepresidente de la Liga de Fútbol de Durazno, Fabricio Gutiérrez, realizó el lunes en el Consejo de la Liga un balance de la participación de la selección en la Copa de Selecciones del Interior. El análisis osciló entre la satisfacción por el proyecto deportivo construido y la preocupación concreta por los incidentes ocurridos en la tribuna durante el partido ante Maldonado, que ya tienen en movimiento los mecanismos disciplinarios de la OFI.

«Estábamos muy embalados»

Gutiérrez no ocultó la frustración por la eliminación. «Se cortó la ilusión con el campeonato del interior. Estábamos muy embalados», reconoció. Sin embargo, puso rápidamente en perspectiva el proceso: el equipo contaba con «todo: buen plantel y cuerpo técnico», el trabajo «se hizo con toda seriedad» y el empate que sentenció la serie es simplemente una contingencia del fútbol. «Esto es fútbol. No se dio el resultado», afirmó.

La valoración central del dirigente apuntó al proyecto que encabezó el técnico Alfonso Domínguez: una apuesta por la mixtura entre jóvenes con primeras experiencias y futbolistas de trayectoria. «Una proyección a futuro con jugadores jóvenes que vienen haciendo sus primeras experiencias», destacó Gutiérrez, dejando en claro que desde la dirigencia hay tranquilidad con lo construido. «Estamos conformes y contentos con lo realizado».

Logística y agradecimientos

El vicepresidente remarcó que la Liga cumplió con los requerimientos del cuerpo técnico: «Lo que pidió y estaba a nuestro alcance, el cuerpo técnico lo tuvo». También destacó el trabajo de la comisión de selección y agradeció especialmente al club Racing por la cancha y la predisposición mostrada a lo largo del campeonato.

Los incidentes que preocupan y la espera del fallo de OFI

El tono del balance se endureció al abordar los disturbios del entretiempo en el partido ante Maldonado. «Lo negativo fueron los incidentes en el entretiempo. Estuvo bastante complicado», relató. Desde la tribuna principal se arrojaron objetos hacia el campo de juego, una situación que ya encendió las alarmas en la OFI.

Gutiérrez fue claro sobre las consecuencias que se avecinan: «Sabemos lo que pasó. Hay una movida a nivel de OFI y esto va a traer consecuencias. Hay que esperar el informe del árbitro y el del veedor». Y cerró el tema con autocrítica directa: «Somos conscientes de que hubo cosas de nuestra parte que estuvieron mal».

El fútbol duraznense aguarda ahora los fallos desde Montevideo, mientras intenta que los episodios extradeportivos no opaquen el surgimiento de una generación de jugadores que mostró condiciones para competir en los niveles más altos del interior del país.