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viernes 22 de mayo de 2026

LEDA viaja a Rocha este domingo por la 2° fecha del Torneo Integración de básquetbol +30

El representativo femenino duraznense enfrenta a CADER a las 9:30 y a San Lorenzo a las 13:45. Es la categoría de mayores de 30 años.
Por Lectura: 1 minuto
LEDA viaja a Rocha este domingo por la 2° fecha del Torneo Integración de básquetbol +30

Este domingo 24 de mayo, el representativo de básquetbol LEDA emprenderá viaje hacia la ciudad de Rocha, sede designada para albergar la segunda fecha del Torneo Integración de la categoría +30.

Los partidos del día

2° Fecha — Torneo Integración +30 Sede: Rocha

  • 09:30 horas: LEDA vs. CADER (local)
  • 13:45 horas: LEDA vs. San Lorenzo

Con la motivación intacta

Para el conjunto duraznense, el traslado hacia tierras rochenses supone un esfuerzo logístico y físico importante, pero el grupo viaja con la motivación intacta y el firme objetivo de dejar en alto la bandera del departamento.

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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.