LEDA viaja a Rocha este domingo por la 2° fecha del Torneo Integración de básquetbol +30

Este domingo 24 de mayo, el representativo de básquetbol LEDA emprenderá viaje hacia la ciudad de Rocha, sede designada para albergar la segunda fecha del Torneo Integración de la categoría +30.

Los partidos del día

2° Fecha — Torneo Integración +30 Sede: Rocha

09:30 horas: LEDA vs. CADER (local)

LEDA vs. (local) 13:45 horas: LEDA vs. San Lorenzo

Con la motivación intacta

Para el conjunto duraznense, el traslado hacia tierras rochenses supone un esfuerzo logístico y físico importante, pero el grupo viaja con la motivación intacta y el firme objetivo de dejar en alto la bandera del departamento.