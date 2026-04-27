El equipo femenino de LEDA comenzó con dos victorias su participación en el Torneo Integración +30, en la primera fecha disputada en San José. Los resultados marcaron un inicio sólido para el conjunto en su tercera participación consecutiva en la competencia.

Según lo informado por LEDA Club y el medio El Estadio VDR, el equipo logró imponerse con claridad en ambos encuentros.

Dos triunfos en el debut

En el primer partido, LEDA venció 34 a 11 a Club Paca, mientras que en el segundo encuentro superó por 53 a 9 al local Río Negro.

Los marcadores reflejan la diferencia lograda por el equipo en el inicio del torneo.

Equipos participantes

Además de LEDA, el Torneo Integración +30 cuenta con la participación de equipos de distintos puntos del país, entre ellos San Lorenzo (San José), Cader (Rocha), Sarandí (Rivera) y Centro Impacto (Fray Bentos).

La competencia reúne a equipos femeninos en categoría mayores de 30 años, consolidándose como un espacio de desarrollo y continuidad deportiva.