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miércoles 20 de mayo de 2026

Lautaro Varela es Campeón Uruguayo Sub-18 de Ajedrez y va al Panamericano en Colombia

El duraznense de la Escuela Duraznense de Ajedrez ganó en Fray Bentos ante más de cien competidores. En julio representará a Uruguay en Colombia.
Por Lectura: 2 minutos
Lautaro Varela se consagró Campeón Uruguayo Sub-18 de Ajedrez y va al Panamericano en Colombia
Lautaro Varela se consagró Campeón Uruguayo Sub-18

El talento del ajedrez duraznense volvió a brillar en lo más alto del tablero nacional. Durante los días 16, 17 y 18 de mayo, la ciudad de Fray Bentos (Río Negro) fue sede del Campeonato Uruguayo Juvenil, donde Lautaro Varela, alumno de la Escuela Duraznense de Ajedrez (EDA), se alzó con el primer lugar y el título de Campeón Nacional en la categoría Sub-18.

Un torneo de alto nivel

El evento reunió a las mentes más brillantes del país en las divisiones formativas del deporte ciencia, con la participación de más de un centenar de jóvenes ajedrecistas.

En ese marco de altísima exigencia competitiva, Lautaro demostró un nivel excepcional que ratifica su gran presente: no solo es el actual monarca Sub-18 a nivel local, sino que es pieza fundamental tanto en la selección de la ciudad como en la selección departamental de Durazno.

Rumbo al Panamericano en Colombia

La consagración en Fray Bentos trajo consigo una recompensa superlativa. Al recibir su trofeo, el joven duraznense recibió también la confirmación oficial que todo deportista anhela: su clasificación directa al Campeonato Panamericano de Ajedrez, certamen internacional que se disputará en Colombia durante el próximo mes de julio, donde tendrá el honor y la responsabilidad de representar a Uruguay.

El trabajo detrás del logro

Este trascendental logro de Lautaro no es un hecho aislado, sino el reflejo de un proceso sostenido. Durazno continúa demostrando un desempeño formidable a nivel nacional en las diferentes categorías formativas, proyectando talentos que traspasan fronteras.

Todo este crecimiento es el fruto directo del trabajo incansable y planificado que viene desarrollando la Escuela Duraznense de Ajedrez (EDA), cimentado en el incondicional apoyo del grupo de padres, verdaderos motores detrás de cada viaje, cada tablero y cada victoria.

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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.