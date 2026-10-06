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miércoles 7 de octubre de 2026

La Lanera celebra 16 años de historia, sueños y valores

Por Lectura: 2 minutos
La Lanera celebra 16 años de historia, sueños y valores
Generación 2000 de La Lanera

El Club Social y Deportivo La Lanera celebra este martes 6 de octubre sus 16 años de vida, una fecha especial para una institución que nació con el objetivo de generar un espacio para los niños a través del deporte y los valores.

En la previa de este nuevo aniversario, el club presentó oficialmente a la Generación 2020, una nueva camada de gurises que comienza a formar parte de la historia de la institución.

La celebración también invita a volver sobre aquellos primeros pasos, en 2010, cuando un grupo de niños comenzó a reunirse alrededor de un proyecto que, con el paso de los años, fue creciendo y consolidándose.

Un sueño que empezó con los gurises

En aquellos comienzos no faltaban los comentarios de quienes veían al fundador del club recorriendo la ciudad en una camioneta y juntando gurises.

Detrás de aquella imagen había un sueño, una ilusión y la convicción de que era posible construir algo alrededor de los niños, el deporte y, fundamentalmente, los valores.

A 16 años de aquel inicio, La Lanera se ha transformado en mucho más que un club.

La institución se define hoy como una gran familia que ha visto pasar distintas generaciones de niños, cada una dejando su propia huella.

El agradecimiento a las familias

Desde el club se destacó especialmente el respaldo de las familias que, a lo largo de todos estos años, confiaron a sus hijos a la institución y acompañaron su crecimiento.

Cada generación representa una parte de esa historia y mantiene vigente la razón que dio origen al proyecto: ver a los gurises disfrutar del deporte y, al mismo tiempo, incorporar valores para la vida.

La Lanera continúa creciendo, aprendiendo y construyendo futuro con la misma esencia de aquel primer día.

Este martes 6 de octubre, el club cumple 16 años bajo una consigna que resume buena parte de su identidad:

“Ni mejores ni peores, solo diferentes”.

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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.