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jueves 5 de noviembre de 2026

Juvenil aplastó 5-1 a Nacional y quedó solo en la punta del Clausura

Por Lectura: 3 minutos
Juvenil aplastó 5-1 a Nacional y quedó solo en la punta del Clausura
Juvenil goleó y lidera (Foto: El Estadio VDR)

Juvenil goleó 5 a 1 a Nacional y quedó como único líder del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno, con 7 puntos en tres fechas. La contundente victoria se concretó en la noche del miércoles 4 de noviembre, en el Complejo Dové García, donde también ganó Deportivo Champagnat, que derrotó 2 a 1 a Santa Bernardina y se ubicó como escolta, con 6 unidades.

Los dos encuentros completaron la tercera fecha de un campeonato que comienza a perfilar sus principales aspirantes. Juvenil se mantiene invicto, mientras que Champagnat se recuperó de la derrota sufrida en la jornada anterior.

Juvenil fue contundente y goleó 5 a 1 a Nacional

El equipo de Juvenil resolvió buena parte del encuentro durante el primer tiempo, que terminó con una ventaja de 3 a 0.

Lucas Devitta abrió el camino de la goleada, Gonzalo Casuriaga amplió la diferencia y Enrique Acosta convirtió el tercero.

En la segunda mitad, Juvenil mantuvo su eficacia ofensiva y estiró el marcador mediante anotaciones de Danilo Ibarra y nuevamente Lucas Devitta, que completó su doblete.

Nicolás Ocampo descontó para Nacional, pero el resultado final fue 5 a 1 a favor de Juvenil.

Con esta victoria, el conjunto lagartija alcanzó los 7 puntos y se instaló en solitario en lo más alto de la tabla del Clausura, con dos triunfos y un empate.

Champagnat ganó 2 a 1 y quedó a un punto del líder

En el primer encuentro de la noche, Deportivo Champagnat venció 2 a 1 a Santa Bernardina en un partido que se resolvió durante el segundo tiempo.

El equipo dirigido por Pablo Lazo abrió el marcador a los 15 minutos, cuando Andrés Cabrera sacó un potente remate rastrero desde unos 30 metros que se metió junto al palo derecho del arquero.

Con esa ventaja de 1 a 0 terminó la primera mitad.

En el complemento, Santa Bernardina, dirigido por Alejandro Porcal, consiguió la igualdad mediante Aparicio Noria.

Sin embargo, Champagnat volvió a ponerse en ventaja con un gol de Matías Silveira, que estableció el definitivo 2 a 1.

El triunfo dejó al conjunto marista en el segundo lugar del Clausura, con 6 puntos, apenas uno por debajo de Juvenil.

Todos los resultados de la tercera fecha

Partido Resultado
Racing – Central 1-1
Sportivo Yí – Wanderers 3-3
Santa Bernardina – Champagnat 1-2
Juvenil – Nacional 5-1

Posiciones del Torneo Clausura

Equipo Puntos
Juvenil 7
Champagnat 6
Racing 5
Wanderers 5
Central 4
Sportivo Yí 4
Santa Bernardina 1
Nacional 0

Tabla Anual: Wanderers sigue al frente

Aunque Juvenil lidera el Clausura, Wanderers mantiene una amplia ventaja en la Tabla Anual, con 26 puntos.

Racing y Champagnat comparten el segundo lugar con 18 unidades, mientras que Juvenil suma 17.

Equipo Puntos
Wanderers 26
Racing 18
Champagnat 18
Juvenil 17
Sportivo Yí 14
Central 12
Santa Bernardina 6
Nacional 1

Cuarta fecha: Wanderers y Racing se enfrentan el sábado

La actividad del Clausura continuará el próximo fin de semana con cuatro encuentros, todos programados en el estadio Silvestre Octavio Landoni.

Sábado 7 de noviembre

  • 16:00: Wanderers – Racing.
  • 18:15: Champagnat – Sportivo Yí.

Domingo 8 de noviembre

  • 16:00: Nacional – Santa Bernardina.
  • 18:00: Juvenil – Central.

La próxima jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el encuentro entre Wanderers y Racing, dos equipos que comparten el tercer puesto del Clausura y se encuentran entre los primeros de la Tabla Anual.

Por su parte, Juvenil buscará defender el liderazgo frente a Central, mientras Champagnat intentará mantenerse cerca de la punta cuando enfrente a Sportivo Yí.

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Periodista de deportes de El Acontecer, medio de Durazno, Uruguay. Sigue de cerca la actividad deportiva del departamento, con especial atención al fútbol local y las selecciones duraznenses en torneos nacionales. Integra el equipo deportivo de uno de los diarios con mayor trayectoria del interior del Uruguay, con más de 15 años de experiencia en la cobertura deportiva.