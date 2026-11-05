Juvenil aplastó 5-1 a Nacional y quedó solo en la punta del Clausura

Juvenil goleó 5 a 1 a Nacional y quedó como único líder del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno, con 7 puntos en tres fechas. La contundente victoria se concretó en la noche del miércoles 4 de noviembre, en el Complejo Dové García, donde también ganó Deportivo Champagnat, que derrotó 2 a 1 a Santa Bernardina y se ubicó como escolta, con 6 unidades.

Los dos encuentros completaron la tercera fecha de un campeonato que comienza a perfilar sus principales aspirantes. Juvenil se mantiene invicto, mientras que Champagnat se recuperó de la derrota sufrida en la jornada anterior.

Juvenil fue contundente y goleó 5 a 1 a Nacional

El equipo de Juvenil resolvió buena parte del encuentro durante el primer tiempo, que terminó con una ventaja de 3 a 0.

Lucas Devitta abrió el camino de la goleada, Gonzalo Casuriaga amplió la diferencia y Enrique Acosta convirtió el tercero.

En la segunda mitad, Juvenil mantuvo su eficacia ofensiva y estiró el marcador mediante anotaciones de Danilo Ibarra y nuevamente Lucas Devitta, que completó su doblete.

Nicolás Ocampo descontó para Nacional, pero el resultado final fue 5 a 1 a favor de Juvenil.

Con esta victoria, el conjunto lagartija alcanzó los 7 puntos y se instaló en solitario en lo más alto de la tabla del Clausura, con dos triunfos y un empate.

Champagnat ganó 2 a 1 y quedó a un punto del líder

En el primer encuentro de la noche, Deportivo Champagnat venció 2 a 1 a Santa Bernardina en un partido que se resolvió durante el segundo tiempo.

El equipo dirigido por Pablo Lazo abrió el marcador a los 15 minutos, cuando Andrés Cabrera sacó un potente remate rastrero desde unos 30 metros que se metió junto al palo derecho del arquero.

Con esa ventaja de 1 a 0 terminó la primera mitad.

En el complemento, Santa Bernardina, dirigido por Alejandro Porcal, consiguió la igualdad mediante Aparicio Noria.

Sin embargo, Champagnat volvió a ponerse en ventaja con un gol de Matías Silveira, que estableció el definitivo 2 a 1.

El triunfo dejó al conjunto marista en el segundo lugar del Clausura, con 6 puntos, apenas uno por debajo de Juvenil.

Todos los resultados de la tercera fecha

Partido Resultado Racing – Central 1-1 Sportivo Yí – Wanderers 3-3 Santa Bernardina – Champagnat 1-2 Juvenil – Nacional 5-1

Posiciones del Torneo Clausura

Equipo Puntos Juvenil 7 Champagnat 6 Racing 5 Wanderers 5 Central 4 Sportivo Yí 4 Santa Bernardina 1 Nacional 0

Tabla Anual: Wanderers sigue al frente

Aunque Juvenil lidera el Clausura, Wanderers mantiene una amplia ventaja en la Tabla Anual, con 26 puntos.

Racing y Champagnat comparten el segundo lugar con 18 unidades, mientras que Juvenil suma 17.

Equipo Puntos Wanderers 26 Racing 18 Champagnat 18 Juvenil 17 Sportivo Yí 14 Central 12 Santa Bernardina 6 Nacional 1

Cuarta fecha: Wanderers y Racing se enfrentan el sábado

La actividad del Clausura continuará el próximo fin de semana con cuatro encuentros, todos programados en el estadio Silvestre Octavio Landoni.

Sábado 7 de noviembre

16:00: Wanderers – Racing.

Wanderers – Racing. 18:15: Champagnat – Sportivo Yí.

Domingo 8 de noviembre

16:00: Nacional – Santa Bernardina.

Nacional – Santa Bernardina. 18:00: Juvenil – Central.

La próxima jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el encuentro entre Wanderers y Racing, dos equipos que comparten el tercer puesto del Clausura y se encuentran entre los primeros de la Tabla Anual.

Por su parte, Juvenil buscará defender el liderazgo frente a Central, mientras Champagnat intentará mantenerse cerca de la punta cuando enfrente a Sportivo Yí.