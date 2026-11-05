Juvenil aplastó 5-1 a Nacional y quedó solo en la punta del Clausura

Juvenil goleó 5 a 1 a Nacional y quedó como único líder del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno, con 7 puntos en tres fechas. La contundente victoria se concretó en la noche del miércoles 4 de noviembre, en el Complejo Dové García, donde también ganó Deportivo Champagnat, que derrotó 2 a 1 a Santa Bernardina y se ubicó como escolta, con 6 unidades.
Los dos encuentros completaron la tercera fecha de un campeonato que comienza a perfilar sus principales aspirantes. Juvenil se mantiene invicto, mientras que Champagnat se recuperó de la derrota sufrida en la jornada anterior.
Juvenil fue contundente y goleó 5 a 1 a Nacional
El equipo de Juvenil resolvió buena parte del encuentro durante el primer tiempo, que terminó con una ventaja de 3 a 0.
Lucas Devitta abrió el camino de la goleada, Gonzalo Casuriaga amplió la diferencia y Enrique Acosta convirtió el tercero.
En la segunda mitad, Juvenil mantuvo su eficacia ofensiva y estiró el marcador mediante anotaciones de Danilo Ibarra y nuevamente Lucas Devitta, que completó su doblete.
Nicolás Ocampo descontó para Nacional, pero el resultado final fue 5 a 1 a favor de Juvenil.
Con esta victoria, el conjunto lagartija alcanzó los 7 puntos y se instaló en solitario en lo más alto de la tabla del Clausura, con dos triunfos y un empate.
Champagnat ganó 2 a 1 y quedó a un punto del líder
En el primer encuentro de la noche, Deportivo Champagnat venció 2 a 1 a Santa Bernardina en un partido que se resolvió durante el segundo tiempo.
El equipo dirigido por Pablo Lazo abrió el marcador a los 15 minutos, cuando Andrés Cabrera sacó un potente remate rastrero desde unos 30 metros que se metió junto al palo derecho del arquero.
Con esa ventaja de 1 a 0 terminó la primera mitad.
En el complemento, Santa Bernardina, dirigido por Alejandro Porcal, consiguió la igualdad mediante Aparicio Noria.
Sin embargo, Champagnat volvió a ponerse en ventaja con un gol de Matías Silveira, que estableció el definitivo 2 a 1.
El triunfo dejó al conjunto marista en el segundo lugar del Clausura, con 6 puntos, apenas uno por debajo de Juvenil.
Todos los resultados de la tercera fecha
|Partido
|Resultado
|Racing – Central
|1-1
|Sportivo Yí – Wanderers
|3-3
|Santa Bernardina – Champagnat
|1-2
|Juvenil – Nacional
|5-1
Posiciones del Torneo Clausura
|Equipo
|Puntos
|Juvenil
|7
|Champagnat
|6
|Racing
|5
|Wanderers
|5
|Central
|4
|Sportivo Yí
|4
|Santa Bernardina
|1
|Nacional
|0
Tabla Anual: Wanderers sigue al frente
Aunque Juvenil lidera el Clausura, Wanderers mantiene una amplia ventaja en la Tabla Anual, con 26 puntos.
Racing y Champagnat comparten el segundo lugar con 18 unidades, mientras que Juvenil suma 17.
|Equipo
|Puntos
|Wanderers
|26
|Racing
|18
|Champagnat
|18
|Juvenil
|17
|Sportivo Yí
|14
|Central
|12
|Santa Bernardina
|6
|Nacional
|1
Cuarta fecha: Wanderers y Racing se enfrentan el sábado
La actividad del Clausura continuará el próximo fin de semana con cuatro encuentros, todos programados en el estadio Silvestre Octavio Landoni.
Sábado 7 de noviembre
- 16:00: Wanderers – Racing.
- 18:15: Champagnat – Sportivo Yí.
Domingo 8 de noviembre
- 16:00: Nacional – Santa Bernardina.
- 18:00: Juvenil – Central.
La próxima jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el encuentro entre Wanderers y Racing, dos equipos que comparten el tercer puesto del Clausura y se encuentran entre los primeros de la Tabla Anual.
Por su parte, Juvenil buscará defender el liderazgo frente a Central, mientras Champagnat intentará mantenerse cerca de la punta cuando enfrente a Sportivo Yí.