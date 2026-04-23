Durazno lanzó la 10.ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales con categoría narrativa

El lanzamiento departamental de los Juegos Deportivos Nacionales se realizó este miércoles por la mañana en el Espacio Cultural Durazno. Se trata de la décima edición de un programa que reúne competencias deportivas dirigidas a adolescentes y jóvenes de centros de educación media y otras instituciones, programas y proyectos vinculados a esa franja etaria.

La primera competencia en el departamento será la de atletismo, el viernes 22 de mayo. A nivel nacional, el programa moviliza cada año a más de 100.000 jóvenes de todo el país.

Tres categorías y participación mixta

La edición 2026 se organiza en tres categorías por edad, con ramas femenina y masculina y modalidades tanto individuales como colectivas:

Categoría 1 : jóvenes de 12 a 14 años.

: jóvenes de 12 a 14 años. Categoría 2 : jóvenes de 15 y 16 años.

: jóvenes de 15 y 16 años. Categoría 3: jóvenes de 17 a 19 años.

Cada categoría tiene definido un alcance institucional distinto. La primera está dirigida a estudiantes que cursen regularmente en cualquier institución de educación media, pública o habilitada. La segunda incluye, además de estudiantes, a jóvenes vinculados a Plazas de Deportes, intendencias departamentales, INJU, INAU, INISA y MEC. La tercera compite únicamente hasta la etapa departamental, en todos los deportes individuales y en dos colectivos definidos por la organización.

«Más de 100.000 jóvenes de nuestro Uruguay»

El inspector departamental de la Secretaría Nacional del Deporte (SENADE), profesor Mauricio Rivas, destacó la magnitud de la convocatoria.

«Estamos hablando de más de 100.000 jóvenes de nuestro Uruguay que se embarcan en este proyecto, generan vínculos sociales, generan hábitos, conocen gente, conocen otros lugares», señaló. La cifra, aclaró, no es una estimación: «Es producto de las estadísticas de inscripción año tras año».

Rivas agradeció además el respaldo logístico del Gobierno Departamental de Durazno para la realización de las distintas etapas locales.

Ocho disciplinas deportivas habilitadas

El profesor Marcelo Salazar, Profesor Articulador de Zona (PAZ) de Educación Física de Secundaria, detalló las disciplinas habilitadas en esta edición:

Básquetbol .

. Futsal .

. Handball .

. Voleibol .

. Ajedrez .

. Tenis de mesa .

. Atletismo .

. Natación.

Cada joven podrá inscribirse en hasta un deporte individual, un deporte colectivo y atletismo, una regla que busca garantizar una participación amplia sin sobrecargar los calendarios de los propios competidores.

Novedad 2026: los «Juegos Narrativos»

Una de las novedades más relevantes de esta edición es la incorporación de los «Juegos Narrativos», una modalidad que abre la puerta a quienes deseen participar desde una mirada distinta al deporte de alto rendimiento.

A través de esta nueva categoría, los jóvenes podrán participar mediante textos, caricaturas o producciones audiovisuales, ampliando así el alcance del programa más allá de quienes tienen condiciones físicas o técnicas específicas para las disciplinas tradicionales.

Calendario deportivo en Durazno

La agenda local de los Juegos Deportivos Nacionales ya tiene varias fechas confirmadas:

Viernes 22 de mayo : atletismo (primera competencia del año).

: atletismo (primera competencia del año). Junio : futsal y handball.

: futsal y handball. Agosto: voleibol, atletismo y básquetbol.

Las fechas de tenis de mesa, natación y ajedrez se anunciarán próximamente.

Presentación con autoridades, docentes y estudiantes

En la presentación realizada este miércoles en el Espacio Cultural Durazno participaron autoridades de la enseñanza, docentes y estudiantes. En representación del Gobierno de Durazno concurrió el coordinador de Deportes y Recreación, profesor Leonardo Martínez.

Un programa interinstitucional

Los Juegos Deportivos Nacionales son organizados en forma conjunta por:

Secretaría Nacional del Deporte .

. Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) .

. Consejo Directivo Central .

. Congreso de Intendentes .

. Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) .

. Instituto Nacional de la Juventud (INJU).

La articulación entre organismos nacionales e instituciones departamentales es lo que permite que cada año el programa alcance a tantos jóvenes en todo el territorio uruguayo.