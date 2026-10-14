Juan Moreira y Abigail Francia ganaron la 8K de UTU, con un recorrido modificado por la crecida del Yí

Juan Moreira y Abigail Francia fueron los ganadores de la prueba principal de la carrera organizada por la Escuela Técnica de Durazno, disputada el pasado sábado 10 de octubre con la participación de más de un centenar de corredores. La competencia, prevista inicialmente sobre una distancia de 10 kilómetros, debió reducirse a 8 debido a la crecida del río Yí.

La actividad reunió a estudiantes, docentes y atletas que participaron de una nueva edición de esta propuesta deportiva, desarrollada durante la mañana con un recorrido que combinó sectores de asfalto, caminos de tierra y tramos de monte nativo en la zona del Camping 33 Orientales.

Un circuito modificado por la creciente

El aumento del nivel del río Yí obligó a introducir cambios de último momento en el trazado original de la competencia.

Como consecuencia, la distancia principal pasó de los 10 kilómetros previstos a un circuito de 8 kilómetros, que mantuvo las características de una prueba exigente por la variedad de terrenos.

Los participantes debieron afrontar sectores de asfalto y tierra, además de tramos por el monte nativo, en una jornada que volvió a reunir a la comunidad educativa de UTU con corredores de la zona.

Moreira y Francia encabezaron la clasificación

En la prueba principal, Juan Moreira obtuvo el primer puesto de la clasificación masculina, seguido por William Albornoz y Matías Silvera.

Entre las damas, Abigail Francia se quedó con la victoria, mientras que Marlén Olivera finalizó segunda y María Martínez completó el podio.

La jornada también incluyó una competencia de 3 kilómetros, en la que Diego Cantera fue el vencedor entre los caballeros, por delante de Paolo Moreira y Moisés Ramírez.

En la clasificación femenina de esa distancia, Guadalupe Peláez obtuvo el primer puesto, seguida por Dinorath Echandía y Carmen Suárez.

La competencia permitió concretar una nueva edición de la carrera de UTU, que volvió a convocar a más de un centenar de participantes pese a las modificaciones impuestas por las condiciones del río.

Clasificaciones de la carrera de UTU 8 kilómetros – Caballeros Juan Moreira William Albornoz Matías Silvera 8 kilómetros – Damas Abigail Francia Marlén Olivera María Martínez 3 kilómetros – Caballeros Diego Cantera Paolo Moreira Moisés Ramírez 3 kilómetros – Damas Guadalupe Peláez Dinorath Echandía Carmen Suárez

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