Juan Andrés Giménez hizo podio en Brasil y sigue líder en el campeonato de MTB internacional

El ciclista duraznense Juan Andrés Giménez conquistó el segundo puesto en la más reciente fecha del Campeonato de Mountain Bike disputado en Santana do Livramento, Brasil, en una competencia que reunió a unos 160 corredores de distintos puntos de Brasil y el extranjero.

Rendimiento de élite en circuito exigente

Giménez se midió de igual a igual con el pelotón internacional en un circuito de alta exigencia y dinamismo, ratificando el excelente estado de forma que lo caracteriza en la temporada. El resultado cobra mayor relevancia considerando que el duraznense llega a esta competencia como campeón de la categoría en la temporada 2025.

Con este nuevo podio, Giménez se afianza en las posiciones de vanguardia del certamen y sostiene la regularidad que lo tiene entre los favoritos de la clasificación general.

La próxima cita: Dom Pedrito el 18 de octubre

Tras su actuación en territorio gaúcho, el deportista y su delegación ya proyectan el siguiente desafío: la próxima fecha del campeonato está programada para el 18 de octubre en la ciudad de Dom Pedrito, Brasil, donde Giménez buscará continuar sumando puntos clave para la tabla general.