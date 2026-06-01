Invasión a la tribuna y heridos: los incidentes tras el partido entre Wanderers y Campana

Lo que debía ser el cierre de una tarde de fútbol terminó en una serie de incidentes que mantuvieron en tensión el Estadio Silvestre Octavio Landoni durante más de media hora. El episodio ocurrió al finalizar el partido entre Wanderers y Campana de Libertad y derivó en la intervención policial, una emergencia médica y un escenario de consecuencias institucionales aún abiertas.

Cómo comenzaron los incidentes

Según lo recabado en el lugar, al pitazo final varios jugadores de Campana ingresaron a la tribuna principal del estadio y agredieron a simpatizantes de Wanderers que se encontraban en ese sector. Ante la situación, un grupo de parciales locales respondió y el enfrentamiento se generalizó.

La tensión escaló cuando jugadores de Wanderers advirtieron que entre el público afectado había familiares directos, incluidos mujeres y niños, e intervinieron en el tumulto.

Emergencia médica e intervención policial

Durante los disturbios, una mujer sufrió una descompensación de salud calificada como grave. Una unidad de emergencia móvil debió ingresar al recinto para asistirla.

Para contener la situación se desplegó un contingente policial de alrededor de una docena de efectivos, que intervino en tribunas y accesos hasta restablecer la calma tras una labor prolongada.

La puerta que no estaba cerrada

Entre las fallas señaladas en el operativo figura una puerta de acceso que conecta la tribuna principal con la zona de vestuarios, que al momento de los hechos se encontraba abierta y sin cerrojo. Esa apertura habría sido la vía por la que los jugadores visitantes accedieron a la tribuna. Los guardias de seguridad presentes no lograron contener el avance.

Qué puede pasar ahora con el Landoni

El foco institucional está puesto en la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Se aguarda la elevación del informe arbitral y el parte policial, documentos que servirán de base para las resoluciones disciplinarias.

Se esperan sanciones para los futbolistas involucrados en las agresiones. La situación del Estadio Silvestre Octavio Landoni también está bajo análisis: el escenario ya registra un antecedente por incidentes ocurridos durante la Copa de Selecciones, lo que podría agravar las consecuencias para la localía de Wanderers.