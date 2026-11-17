Candela Traibel, Isabel Naguila y Daiana Casella viajaron rumbo a Génova, Italia, para representar a Durazno y Uruguay en la 18.ª edición del Trofeo Internacional Zita Peratti, una competencia de gimnasia inclusiva que se desarrollará el 21 y 22 de noviembre. Las tres deportistas integran el programa unificado del Gimnasio ACTIVA y participan acompañadas por la profesora Lula Andrade.

El encuentro tendrá lugar en el complejo deportivo Paladiamante, en la ciudad italiana de Génova, con la participación de delegaciones internacionales de gimnasia artística y rítmica.

La competencia forma parte de las actividades de Special Olympics y promueve la participación deportiva, la integración y el intercambio de experiencias entre gimnastas de distintos países.

Tres representantes de Durazno en Italia

Candela, Isabel y Daiana forman parte del trabajo de gimnasia inclusiva que desarrolla ACTIVA, un espacio que combina la preparación deportiva con oportunidades de participación e integración.

El viaje a Italia representa una nueva experiencia internacional para las tres atletas y una oportunidad de compartir actividades con deportistas de otras delegaciones.

Las gimnastas cuentan con el acompañamiento de la profesora Lula Andrade, referente del programa, quien también integra la delegación.

Desde el Gobierno de Durazno se destacó y acompañó la participación de las deportistas y su entrenadora en esta instancia internacional.

La presencia de las tres gimnastas permite dar continuidad a un proceso de trabajo que ha llevado a representantes duraznenses a diferentes encuentros deportivos fuera del país.

En octubre de 2025, El Acontecer informó sobre la participación de ACTIVA en un torneo internacional realizado en Villa Carlos Paz, Argentina, donde también estuvieron Candela Traibel, Isabel Naguila y Daiana Casella.

Cómo será el Trofeo Zita Peratti

La 18.ª edición del Trofeo Zita Peratti se desarrollará en Génova entre el 20 y el 22 de noviembre, con las principales jornadas de competencia previstas para el sábado 21 y el domingo 22.

La programación tendrá como escenario el Paladiamante, un complejo deportivo ubicado en la zona de Bolzaneto.

El torneo contempla pruebas de gimnasia artística y rítmica, tanto individuales como unificadas, y reúne a atletas, entrenadores, familias y voluntarios vinculados con el movimiento Special Olympics.

Las competencias comenzarán el sábado 21, a partir de las 9:00, hora local de Italia, con actividades en diferentes aparatos y modalidades.

Durante el fin de semana también se realizará la ceremonia oficial de apertura, con el tradicional desfile de delegaciones y los actos protocolares del movimiento Special Olympics.

Un encuentro internacional que promueve la inclusión

El Trofeo Zita Peratti lleva el nombre de una entrenadora y referente histórica de Special Olympics, recordada por su contribución al desarrollo de la gimnasia dentro de ese movimiento deportivo.

La propuesta combina la competencia con actividades de convivencia e intercambio entre las delegaciones participantes.

Su objetivo es ofrecer oportunidades de participación a personas con diferentes capacidades y promover la inclusión mediante la práctica deportiva.

En ese marco, la presencia de Candela Traibel, Isabel Naguila y Daiana Casella constituye una nueva instancia de representación internacional para la gimnasia de Durazno.

Más allá de los resultados que puedan obtener durante el torneo, el viaje permitirá a las tres deportistas sumar experiencia, compartir actividades con gimnastas de otros países y continuar el trabajo de inclusión deportiva que se desarrolla desde el Gimnasio ACTIVA.