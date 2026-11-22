Las gimnastas Candela, Isabel y Daiana, integrantes de ACTIVA, un gimnasio diferente de Durazno, participaron en el Torneo Zita Peratti, celebrado en Génova, Italia, en las modalidades de gimnasia artística y rítmica especial y unificada. La delegación duraznense compartió la experiencia con deportistas de distintos países europeos y de Estados Unidos.

Según informó la profesora Lucía Andrade, ACTIVA fue el único gimnasio de América del Sur invitado a participar en esta competencia internacional.

El encuentro reunió a gimnastas de diferentes países de Europa y contó también con la presencia de Chattogga, de Estados Unidos, como otro de los gimnasios invitados.

Candela, la más pequeña de la competencia

Entre los aspectos destacados de la participación duraznense, Andrade señaló que Candela Traibel fue la gimnasta de menor edad del torneo, una particularidad que acompañó la experiencia de las tres representantes de ACTIVA.

La profesora valoró la participación de Candela, Isabel y Daiana, y transmitió sus felicitaciones a las deportistas y a sus familias por haber formado parte de este encuentro internacional.

El Acontecer había informado previamente sobre el viaje de las tres gimnastas a Italia y su participación en el Torneo Zita Peratti.

La presencia de ACTIVA en Génova permitió que Durazno estuviera representado en una actividad internacional dedicada a la gimnasia especial y unificada, compartiendo una experiencia deportiva con delegaciones de Europa y Estados Unidos.