Arranca la temporada del fútbol infantil en Durazno con el Torneo Preparación

Este fin de semana comienza la actividad de la Liga de Fútbol Infantil Ciudad de Durazno. El Torneo Preparación abrirá la temporada 2026 y se jugará en varias canchas de la ciudad con participación de todas las categorías.

El fútbol infantil de la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno inicia este fin de semana su temporada 2026, con la disputa del Torneo Preparación, que marcará el comienzo de la actividad oficial para los clubes formativos.

El campeonato se jugará en tres series y de manera simultánea en distintas canchas de la ciudad, abarcando todas las categorías del fútbol infantil.

El inicio del torneo representa el regreso a las canchas para cientos de niños y familias que integran el movimiento del fútbol formativo en Durazno.

Torneos con nombres de homenaje

La organización anunció además las denominaciones oficiales de los campeonatos de la temporada 2026, con homenajes a instituciones, empresas y referentes vinculados al deporte y a la comunidad.

Según se explicó, la intención es reconocer en vida el aporte social, comercial y deportivo de distintas personas e instituciones de Durazno.

Denominaciones oficiales de la temporada

Las competencias del año llevarán los siguientes nombres:

Temporada 2026: Liga de Fútbol “Ciudad de Durazno”, en homenaje al campeón de la Confederación del Sur en la categoría absoluta.

Liga de Fútbol “Ciudad de Durazno”, en homenaje al campeón de la Confederación del Sur en la categoría absoluta. Torneo Preparación: Copa Cooperativa Médica CAMEDUR.

Copa Cooperativa Médica CAMEDUR. Torneo Apertura: Copa 100 años de Empresa Nossar.

Copa 100 años de Empresa Nossar. Torneo Clausura: Copa Alfonso Enriquez Domínguez.

Copa Alfonso Enriquez Domínguez. Playoffs: Copa La Marañada.

Copa La Marañada. Temporada femenina: Copa 100 años de AM 1430 Radio Durazno.

Invitación a acompañar la actividad

Desde la organización se invitó a familias, aficionados y medios de comunicación a acompañar la actividad durante toda la temporada.

El fútbol infantil es considerado uno de los principales semilleros deportivos del departamento, donde se forman no solo futbolistas sino también valores vinculados al trabajo en equipo, el respeto y la convivencia.

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