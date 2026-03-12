Close Menu
Archivo
marzo 2026
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
sábado 14 de marzo de 2026

Arranca la temporada del fútbol infantil en Durazno con el Torneo Preparación

Por Lectura: 2 minutos
Arranca la temporada del fútbol infantil en Durazno con el Torneo Preparación
Vuelve el fútbol infantil en Durazno

Este fin de semana comienza la actividad de la Liga de Fútbol Infantil Ciudad de Durazno. El Torneo Preparación abrirá la temporada 2026 y se jugará en varias canchas de la ciudad con participación de todas las categorías.

El fútbol infantil de la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno inicia este fin de semana su temporada 2026, con la disputa del Torneo Preparación, que marcará el comienzo de la actividad oficial para los clubes formativos.

El campeonato se jugará en tres series y de manera simultánea en distintas canchas de la ciudad, abarcando todas las categorías del fútbol infantil.

El inicio del torneo representa el regreso a las canchas para cientos de niños y familias que integran el movimiento del fútbol formativo en Durazno.

Torneos con nombres de homenaje

La organización anunció además las denominaciones oficiales de los campeonatos de la temporada 2026, con homenajes a instituciones, empresas y referentes vinculados al deporte y a la comunidad.

Seguí leyendo
Dos ciclistas duraznenses competirán con Uruguay en los Juegos Suramericanos
Dos ciclistas duraznenses competirán con Uruguay en los Juegos Suramericanos
Más de 70 ciclistas animaron la Nocturna en el Parque de la Hispanidad
Más de 70 ciclistas animaron la Nocturna en el Parque de la Hispanidad
Durazno recibirá campamento regional de boxeo con atletas de varios departamentos
Durazno recibirá campamento regional de boxeo con atletas de varios departamentos

Según se explicó, la intención es reconocer en vida el aporte social, comercial y deportivo de distintas personas e instituciones de Durazno.

Denominaciones oficiales de la temporada

Las competencias del año llevarán los siguientes nombres:

  • Temporada 2026: Liga de Fútbol “Ciudad de Durazno”, en homenaje al campeón de la Confederación del Sur en la categoría absoluta.
  • Torneo Preparación: Copa Cooperativa Médica CAMEDUR.
  • Torneo Apertura: Copa 100 años de Empresa Nossar.
  • Torneo Clausura: Copa Alfonso Enriquez Domínguez.
  • Playoffs: Copa La Marañada.
  • Temporada femenina: Copa 100 años de AM 1430 Radio Durazno.

Invitación a acompañar la actividad

Desde la organización se invitó a familias, aficionados y medios de comunicación a acompañar la actividad durante toda la temporada.

El fútbol infantil es considerado uno de los principales semilleros deportivos del departamento, donde se forman no solo futbolistas sino también valores vinculados al trabajo en equipo, el respeto y la convivencia.

EL CLIMA EN DURAZNO
Parcialmente nublado 26°C Parcialmente nublado
Ver pronóstico completo Ver más →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Adolescente resultó gravemente herido en choque entre moto y camioneta en Durazno
#2
Lula Andrade cruzó los Andes tras superar el cáncer y envió un mensaje desde la montaña
#3
Mujeres que transforman instituciones y comunidades
#4
UTU Durazno suma el nuevo curso de Monitor Educativo a su oferta educativa 2026
#5
Denuncia por malos tratos en el CIB Varona: Intendencia investigará el caso
Seguí informado con El Acontecer
La actualidad de Durazno, todos los días.
Seguir en Facebook
PUBLICIDAD
RAGL
M Repuestos
Trips & Travels
Banca de Quinielas
Gobierno de Durazno
Óptica Florida
Turismar
DAC
PUBLICIDAD
M Repuestos
Delgado Automóviles
Obsidiana
Banca de Quinielas
Gobierno de Durazno
Rey Clothes & Shoes
MW Automotriz
Trips & Travels