Con una delegación de 18 deportistas, Fuerza Inclusiva de Sarandí del Yí participó en la sexta edición de los Juegos Paradeportivos Nacionales, realizados en Soriano, donde obtuvo varias medallas y sumó una nueva experiencia deportiva. El grupo continúa creciendo y consolidando una propuesta que promueve la inclusión, la actividad física y la participación social.

La delegación estuvo acompañada por los profesores Nicolás Vidalín Ramos y Matías Zavala Camarán, responsables del proyecto, quienes destacaron el crecimiento sostenido de Fuerza Inclusiva durante una entrevista difundida a través de las redes del Municipio de Sarandí del Yí.

La participación en Soriano marcó un nuevo paso para una iniciativa que ha logrado ampliar su convocatoria y mantener el compromiso de los deportistas y sus familias.

De 12 a 18 deportistas en tres participaciones

El crecimiento de Fuerza Inclusiva se refleja en la cantidad de integrantes que han representado a Sarandí del Yí en los Juegos Paradeportivos Nacionales.

La primera participación del grupo fue en Durazno, con una delegación de 12 deportistas. Posteriormente viajó a Montevideo, donde participaron 15 integrantes, y este año llegó a Soriano con 18 representantes.

En tres ediciones, la delegación pasó de 12 a 18 deportistas, un incremento que demuestra la continuidad de la propuesta y el interés que ha despertado en la comunidad.

En Soriano, los participantes obtuvieron varias medallas, aunque los responsables del proyecto destacaron que la experiencia va más allá de los resultados competitivos.

La posibilidad de compartir jornadas deportivas, participar en encuentros nacionales y representar a Sarandí del Yí constituye una parte fundamental de los objetivos de Fuerza Inclusiva.

«Este grupo está fuerte, tiene ganas y cada vez crece más»

Los profesores Nicolás Vidalín Ramos y Matías Zavala Camarán expresaron su satisfacción por el recorrido realizado y manifestaron su intención de continuar ampliando la propuesta.

«Este grupo está fuerte, tiene ganas y cada vez crece más», señalaron durante la entrevista difundida por el Municipio.

Los docentes destacaron especialmente la participación de las familias, cuyo acompañamiento resulta fundamental para sostener los entrenamientos y facilitar la concurrencia a las diferentes actividades.

También valoraron el respaldo de la comunidad de Sarandí del Yí, que ha contribuido a consolidar un espacio de encuentro y participación mediante el deporte.

En ese sentido, agradecieron el apoyo del Municipio de Sarandí del Yí y del Gobierno de Durazno, instituciones que colaboran con el desarrollo del proyecto.

Entrenamientos los martes y viernes en la Plaza de Deportes

Fuerza Inclusiva mantiene sus actividades durante la semana y continúa abierto a la participación de nuevos integrantes.

Los entrenamientos se realizan los martes y viernes, a las 15:30 horas, en la Plaza de Deportes de Sarandí del Yí.

La propuesta busca brindar oportunidades para practicar actividad física, compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre los participantes.

Con tres participaciones en los Juegos Paradeportivos Nacionales y una delegación cada vez más numerosa, Fuerza Inclusiva proyecta dar continuidad a su trabajo y participar en futuras competencias.

Más allá de las medallas obtenidas en Soriano, el crecimiento del grupo representa un avance para el deporte inclusivo de Sarandí del Yí y para las familias que acompañan diariamente esta iniciativa.