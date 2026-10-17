El histórico frontón de Colonia reabrió sus puertas con el Mundial de pelota vasca

El histórico Frontón del Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento, volvió a abrir sus puertas este viernes 16 de octubre con una ceremonia encabezada por el presidente Yamandú Orsi y el comienzo de la competencia de cesta punta (Jai Alai) correspondiente al 20.º Campeonato Mundial de Pelota Vasca.

La recuperación del escenario deportivo, también conocido como Frontón Euskaro, representa un nuevo paso en la puesta en valor del patrimonio del Real de San Carlos, mientras Uruguay recibe a delegaciones internacionales en una competencia que se extenderá hasta el martes 20 de octubre.

«Nunca pensé en poder llegar a ver este deporte en Uruguay», expresó Orsi durante la inauguración, en la que destacó la tradición de la pelota vasca en el país, especialmente en el interior, y manifestó su satisfacción por la recuperación de las instalaciones.

El mandatario encabezó el corte de cinta acompañado por los ministros de Turismo, Pablo Menoni, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, y el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez.

También participaron el presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Xavier Cazaubon; la vicelehendakari del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, y el embajador de España, Javier Salido Ortiz, entre otras autoridades.

La recuperación de un escenario emblemático

La reapertura del frontón forma parte del proceso de recuperación patrimonial del Real de San Carlos, donde también fue restaurada la histórica Plaza de Toros.

Construido a comienzos del siglo XX, el escenario permaneció durante años en estado de deterioro hasta que se concretó su recuperación para la actividad deportiva.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó la importancia de preservar edificios que forman parte de la identidad de Colonia y señaló que su puesta en funcionamiento también contribuye a ampliar la oferta turística del departamento.

En ese sentido, vinculó la realización de competencias internacionales con las oportunidades que generan para los servicios, la hotelería, la gastronomía y otras actividades económicas.

«El turismo es trabajo», manifestó, al destacar especialmente las posibilidades laborales que ofrece el sector a los jóvenes.

Por su parte, Alejandro Pereda valoró la recuperación de un escenario simbólico para la práctica deportiva y sostuvo que Uruguay cuenta con condiciones para continuar recibiendo acontecimientos de alcance internacional.

Siete selecciones en la competencia de Jai Alai

Colonia del Sacramento es sede de la modalidad cesta punta, también conocida como Jai Alai, dentro del Mundial de Pelota Vasca que se disputa conjuntamente con Argentina.

En el renovado frontón participan representantes de Uruguay, Argentina, España, Euskadi, Estados Unidos, Francia y México.

La ceremonia inaugural incluyó el desfile de las delegaciones, acompañadas por escolares que portaron los estandartes de los países y selecciones participantes.

Tras la apertura oficial comenzaron los encuentros deportivos, con partidos entre Euskadi y España, y entre Francia y Estados Unidos.

La presencia de Euskadi tiene además una particularidad histórica: participa por primera vez como selección oficial en un Campeonato Mundial de Pelota Vasca.

La actividad en Colonia continuará hasta el martes 20 de octubre, cuando se disputará la jornada de finales de cesta punta.

Deporte, gastronomía y actividades para los visitantes

La reapertura del frontón también estará acompañada por propuestas culturales y recreativas destinadas al público que llegue a Colonia durante la competencia.

Sobre la avenida Mihanovich se desarrollarán actividades que incluyen una feria gastronómica internacional, exposición de emprendedores, espacios recreativos y espectáculos musicales.

La programación busca extender el alcance del campeonato más allá de las instalaciones deportivas y aprovechar la llegada de delegaciones y visitantes para dinamizar la actividad turística.

Con el renovado Frontón Real de San Carlos nuevamente en funcionamiento, Colonia recupera un edificio de valor histórico y lo incorpora como escenario para competencias internacionales, actividades deportivas y propuestas vinculadas al turismo.