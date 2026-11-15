El fútbol de Durazno sumó un nuevo título nacional. Fernetbache Fútbol Club se consagró campeón de la Copa Nacional Seven League 2026, torneo de fútbol siete disputado durante el pasado fin de semana en Punta del Este, tras superar 3-2 a La Bandeja en la final.

El conjunto duraznense completó una destacada campaña en una competencia que reunió a equipos de distintos puntos del país y que se desarrolló entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre.

Una final definida por un gol

Fernetbache alcanzó el título luego de vencer 3-2 a La Bandeja en la final disputada el domingo 8 de noviembre, según los resultados publicados por la organización.

El camino hacia la definición también incluyó una ajustada victoria por 3-2 frente a Yacaré en semifinales, resultado que le permitió acceder al partido decisivo.

En la fase de grupos, Fernetbache integró la serie B y terminó primero, con siete puntos producto de dos victorias y un empate.

El equipo había comenzado su participación con una goleada 9-5 ante Tercer Tiempo, posteriormente superó 3-2 a Jóvenes en Peligro y cerró la serie con un empate sin goles frente a La Bandeja, rival al que volvería a enfrentar en la final.

De esta manera, el representante de Durazno terminó el certamen invicto y se quedó con el título nacional, coronando una campaña de gran rendimiento colectivo.

El plantel campeón

Fernetbache contó con un amplio grupo de futbolistas, varios de ellos con trayectoria en el fútbol duraznense.

El plantel estuvo integrado por:

Alfonso Umpierrez, Andrés Cabrera, Andrés Godoy, Andrés Márquez, Aparicio Benítez, Augusto Garofali, César Sixto, Conrado Valenzuela, Daniel Custodio, David Fontela, Diego Gerez, Diego Núñez, Diego Seoane, Diego Forischi, Emanuel Zapata, Emiliano García, Fabricio Amaro, Facundo Martínez, Felipe Dinardi, Felipe Monzón, Facundo Pereira, Facundo Samaniego, Franco Benítez, Franco Piquinela, Guillermo Gelpi, Juan Acuña, Juan Bautista González, Juan Bautista Bessonart, Juan González, Julián Parra, Lionel Martínez, Lucas Pereyra, Kevin Lacuesta, Marcos Machado, Mateo Núñez, Matías Álvarez, Maximiliano Bolognini, Máximo Gelpi, Nelson Godoy, Pablo Pérez, Ronaldo Samaniego y Stiven Sosa.

Cuerpo técnico

La conducción del equipo estuvo a cargo de Matías Correa, como director técnico, acompañado por Alejandro Brit, ayudante técnico.

El cuerpo técnico se completó con Pablo Betelu, preparador físico; Joaquín Bermúdez, entrenador de arqueros; y Agustín Landoni, médico del plantel.

Directivos y colaboradores

El club es presidido por Joaquín Amaro, con Fabián Pérez como vicepresidente.

Como directivos participaron Facundo García, Jorge Menéndez, Nicolás Brit, Valentín Ramos, Juan Pablo Fernández, Mario Isola y Manuel Castro, mientras que Manuel Bidegain desempeñó la función de tesorero.

También acompañaron al equipo, en calidad de auxiliares y colaboradores, Larris Navas, Diego Morena, Juan Topolanski, Mateo Sappia, Ignacio Telechea, Nicolás Vidalín, Alejandro Palabez, Matías Noguera, Joaquín Andrade y Agustín Mohozzo.

Luciano Amaro cumplió funciones como delegado principal y Agustín Gamboa como subdelegado.

La conquista de la Copa Nacional Seven League representa un nuevo logro para Fernetbache y una destacada actuación del fútbol duraznense fuera del departamento.