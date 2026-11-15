La escuela gratuita de paleta que funciona en la Jefatura de Policía de Durazno realizó este lunes una jornada de reconocimiento a sus alumnos, con la entrega de remeras y diplomas. La actividad reunió a niños, familiares y autoridades policiales en la cancha de frontón, donde desde hace dos años se desarrolla una propuesta deportiva que no tiene costo para las familias.

La instancia contó con la presencia del Comando de Jefatura, encabezado por el jefe de Policía de Durazno, Eduardo Gabriel Lima Comas.

En diálogo con El Acontecer, Ernesto Durán, responsable de la escuela, destacó el crecimiento de una iniciativa que busca acercar a los más pequeños a la práctica de la paleta y transmitir valores a través del deporte.

Una escuela donde las familias no tienen que gastar

«Estamos acá con los chicos, en una escuelita totalmente gratuita que surgió hace ya dos años. Gracias a los permisos del Comando, que nos permite utilizar este espacio para que los chicos puedan venir a disfrutar», expresó Durán.

Las clases se desarrollan los lunes y miércoles y están dirigidas principalmente a niños y niñas de entre 9 y 11 años, aunque también participan algunos de menor edad.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que las familias no necesitan comprar paletas ni otros materiales para que sus hijos puedan participar.

«Con distintos pelotaris fuimos juntando paletas y todo lo que son materiales. Los padres no tienen por qué gastar. Solamente hay que venir con la indumentaria adecuada para practicar deporte y con los permisos correspondientes. Es cero gasto», explicó.

Durán remarcó que el aprendizaje requiere compromiso, continuidad y acompañamiento de las familias, aspectos que considera fundamentales para el desarrollo deportivo de los alumnos.

Remeras, diplomas y un reconocimiento al esfuerzo

Durante la jornada se entregaron remeras confeccionadas especialmente para los integrantes de la escuela, junto con diplomas que reconocen su participación.

Las prendas llevan el logo de la cancha y un gallo como símbolo representativo de la Jefatura de Policía. Además de constituir un recuerdo, permitirán identificar a los niños cuando participen en distintas actividades.

Durán agradeció al Comando de Jefatura por facilitar las instalaciones y hacer posible el funcionamiento de la propuesta.

También destacó que el objetivo trasciende la enseñanza de una disciplina deportiva.

«Más allá de jugar a la paleta, la idea es que salgan personas de bien en el futuro», afirmó.

La iniciativa apunta a promover el compañerismo, el respeto y la convivencia, al tiempo que busca incorporar nuevos participantes y continuar fortaleciendo un espacio que ya lleva dos años de actividad.

La escuela funciona en la cancha de frontón de Jefatura, un escenario que fue reacondicionado y reinaugurado en 2024 con participación de la Asociación Duraznense de Pelotaris.

Ernesto Durán asumirá la presidencia del Centro Pelotaris

En otro tramo de la entrevista, Durán se refirió a su reciente elección como presidente del Centro Pelotaris de Durazno, responsabilidad que afrontará junto con un nuevo equipo de trabajo.

El dirigente manifestó su intención de promover una gestión de integración, dejando atrás las diferencias que pudieron surgir durante el proceso electoral.

«Es un trabajo en conjunto. También con los integrantes de la otra lista vamos a trabajar en una directiva. Siempre lo mejor para la paleta. Como dijo el señor Nadruz, la paleta es una sola», sostuvo.

Entre los objetivos de la nueva etapa mencionó continuar mejorando las instalaciones del club, que han recibido distintas intervenciones durante las últimas administraciones.

También planteó la necesidad de incorporar nuevos socios y ampliar los beneficios que ofrece la institución.

Actualmente, la cuota social es de 220 pesos, y la intención es incentivar la participación de más personas, incluso de aquellas que no practican habitualmente este deporte.

Entre las posibilidades que se estudian figuran la instalación de un gimnasio y un mayor aprovechamiento del salón para reuniones, cumpleaños y actividades sociales.

Integrar las escuelas para fortalecer la paleta

Otro de los proyectos es generar un mayor vínculo entre la escuela que funciona en Jefatura y la que desarrolla sus actividades en el Centro Pelotaris los viernes y sábados.

Durán adelantó que se buscará organizar encuentros entre los alumnos de ambas instituciones, de manera que puedan compartir experiencias y adaptarse a diferentes escenarios de juego.

«El deportista tiene que aprender a jugar en todas las canchas para mejorar su técnica», explicó.

La propuesta apunta a fortalecer la formación de los niños y ampliar las oportunidades de práctica.

Así, mientras la escuela de Jefatura continúa consolidándose como un espacio gratuito de iniciación deportiva, Durán comienza una nueva etapa al frente del Centro Pelotaris, con el objetivo de sumar participantes, mejorar la infraestructura y seguir impulsando esta disciplina en Durazno.