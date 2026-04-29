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miércoles 29 de abril de 2026

Escuela de Natación Durazno logró destacados podios en competencia en Biguá

Por Lectura: 2 minutos
Escuela de Natación Durazno logró destacados podios en competencia en Biguá

La Escuela de Natación Durazno volvió a destacarse a nivel nacional con una sólida actuación en el Meeting Day de Infantiles B disputado en Montevideo. Las nadadoras Rebeca González e Isabela Bogado lograron subirse a lo más alto del podio, en una jornada que reafirma el crecimiento de la disciplina en el departamento.

La competencia se desarrolló el sábado 25 de abril en las instalaciones del Club Biguá, donde tres representantes duraznenses compitieron ante deportistas de todo el país.

Dominio en la categoría 12 años

Los resultados más destacados llegaron en la categoría de 12 años, donde las nadadoras de Durazno marcaron diferencias en varias pruebas.

Rebeca González tuvo una actuación sobresaliente al quedarse con el primer puesto en dos disciplinas exigentes: los 50 metros libre y los 100 metros combinado, demostrando velocidad y versatilidad.

Por su parte, Isabela Bogado también se destacó con una gran performance: obtuvo el primer lugar en los 100 metros pecho y el segundo puesto en los 50 metros libre, escoltando a su compañera.

Un equipo con proyección

La delegación se completó con la participación de María Pía Quijada, quien también formó parte de la jornada competitiva.

El saldo general fue altamente positivo para la Escuela de Natación Durazno, que continúa consolidando su trabajo formativo y proyectando nuevas figuras en el ámbito nacional.

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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.