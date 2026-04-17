Escuela de Natación Durazno: lluvia de medallas en Rocha y Maldonado

La Escuela de Natación Durazno vivió un fin de semana sobresaliente entre el 10 y el 12 de abril, con una participación destacada en dos escenarios nacionales de alto nivel. La institución sumó múltiples podios en sus categorías formativas, vio brillar a sus representantes infantiles en piscina olímpica y celebró el campeonato por equipos de su plantel Máster en el primer regional de la Federación Uruguaya de Natación (FUN).

Rocha: 19 nadadores de entre 9 y 18 años representaron a Durazno

El sábado 11 de abril, el Polideportivo de Rocha fue sede del certamen regional de la FUN. La delegación duraznense se presentó con 19 nadadores de entre 9 y 18 años, con un detalle especialmente valioso: el gran volumen de jóvenes que hacían su debut absoluto en competencias oficiales.

La jornada, dividida en dos turnos, dejó una excelente cosecha de medallas individuales y por equipos:

Joaquín Medina : oro en 50 metros espalda y plata en 50 metros libre.

: oro en 50 metros espalda y plata en 50 metros libre. María Paz Laco (oriunda de Sarandí del Yí ): plata en 50 metros espalda y bronce en 50 metros libre.

(oriunda de ): plata en 50 metros espalda y bronce en 50 metros libre. Juan Bautista Rodríguez : bronce en 50 metros pecho.

: bronce en 50 metros pecho. Acacia Cabrera : bronce en 50 metros pecho.

: bronce en 50 metros pecho. Postas juveniles femeninas: bronce para cerrar la jornada.

El plantel Máster se consagró campeón por equipos

El broche de oro en territorio rochense lo puso el plantel Máster de Durazno, que demostró su jerarquía al coronarse con el primer puesto por equipos en la sumatoria total de puntos de su categoría.

A nivel individual, los experimentados nadadores duraznenses tuvieron un rendimiento impecable, acumulando primeros lugares:

Manuela Olivas : 1er puesto en 50 metros mariposa y 100 metros combinados.

: 1er puesto en 50 metros mariposa y 100 metros combinados. José Luis Poncet : 1er puesto en 50 metros mariposa y 100 metros combinados.

: 1er puesto en 50 metros mariposa y 100 metros combinados. Melisa Iora : 1er puesto en 100 metros libre y 100 metros espalda.

: 1er puesto en 100 metros libre y 100 metros espalda. Juan Medina: 1er puesto en 100 metros libre y 100 metros espalda.

Maldonado: Rebeca González, la gran figura del fin de semana

Rebeca González junto a Iabela Bogado

En paralelo, entre el 10 y el 12 de abril, el Campus de Maldonado albergó el Campeonato Apertura de Infantiles A y B, un exigente torneo de cuatro jornadas disputado en piscina olímpica. La representación duraznense estuvo a cargo de las nadadoras Rebeca González e Isabela Bogado.

Rebeca González se consolidó como una de las grandes figuras del torneo al acumular cinco medallas en total:

Oro en 50 metros libre.

en 50 metros libre. Oro en 50 metros espalda.

en 50 metros espalda. Oro en 100 metros espalda.

en 100 metros espalda. Plata en 50 metros mariposa.

en 50 metros mariposa. Plata en 100 metros libre.

Por su parte, Isabela Bogado coronó una muy buena actuación logrando subir al podio con un tercer puesto en los 50 metros pecho.

Un proceso deportivo consolidado a nivel nacional

Con esta doble presentación, la Escuela de Natación Durazno cerró un fin de semana redondo que excede el valor puntual de las medallas: demuestra la masiva participación de sus formativas, la proyección de sus jóvenes que hacen sus primeras armas en competencias oficiales y la solidez de un proceso deportivo que ya es protagonista a nivel nacional, tanto en categorías juveniles como entre los nadadores Máster.