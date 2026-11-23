Ya están a la venta las entradas para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Montevideo City Torque y Nacional, que se disputará este jueves 26 de noviembre, a las 21:30 horas, en el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno. Los boletos generales cuestan $590, mientras que los socios abonarán $490. Los menores de hasta 12 años inclusive podrán ingresar gratuitamente acompañados por una persona mayor.

Las localidades se comercializan a través de AUFTickets y en locales de Redpagos. La organización informó que no habrá venta de entradas en el estadio el día del encuentro.

El partido definirá a uno de los finalistas de la Copa AUF Uruguay y volverá a colocar a Durazno como sede de un encuentro de relevancia nacional.

Cuánto cuestan las entradas para Nacional-City Torque

Los precios establecidos son los mismos para todas las tribunas habilitadas:

Entrada general: $590.

$590. Socios: $490.

$490. Menores de hasta 12 años inclusive: ingreso gratuito, acompañados por una persona mayor.

La venta se encuentra habilitada a través de AUFTickets y los locales de Redpagos.

Se recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que no se venderán entradas en las boleterías del estadio.

Por qué puerta ingresar al estadio Landoni

La distribución de las parcialidades se realizará mediante tres puertas de acceso.

Puerta A — Montevideo City Torque

Los hinchas de Montevideo City Torque deberán ingresar por la puerta A, correspondiente a la tribuna José Vera, en el sector ubicado hacia los vestuarios.

Puerta B — Nacional

Los simpatizantes de Nacional tendrán habilitada la puerta B para acceder a:

Tribuna José Vera, sector hacia el Varela.

Tribuna Campeones del Sur.

Puerta C — Nacional

La parcialidad tricolor también podrá ingresar por la puerta C para ocupar:

Tribuna Alzamendi.

Tribuna Zarza.

Es importante verificar la puerta correspondiente al sector indicado en la entrada antes de concurrir al escenario deportivo.

El partido comenzará a las 21:30 horas

El encuentro está fijado para el jueves 26 de noviembre, a las 21:30 horas, en el estadio Silvestre Octavio Landoni.

El horario corresponde a la última fijación difundida para la semifinal de la Copa AUF Uruguay.

El Acontecer había informado anteriormente sobre la designación de Durazno como sede del encuentro entre Nacional y Montevideo City Torque.

Ahora, con la venta de entradas habilitada y los accesos definidos, los aficionados cuentan con la información necesaria para planificar su asistencia.

Recomendaciones para quienes concurran

La organización recordó que no habrá venta de localidades en el estadio, por lo que será necesario adquirirlas previamente a través de los canales habilitados.

También se recomienda comprobar la tribuna y la puerta de ingreso asignadas a cada parcialidad para evitar confusiones al llegar al Landoni.

El jueves, Durazno recibirá nuevamente un encuentro de fútbol profesional de primer nivel, con Nacional y Montevideo City Torque buscando un lugar en la final del torneo.